Il sindaco di Grottaglie informa che in occasione del Capodanno in piazza, nell’area concerto sarà vietato l’utilizzo del vetro e dei botti. “Vi preghiamo di rispettare scrupolosamente questa disposizione per assicurare un’esperienza piacevole e sicura per tutti.” Commenta D’Alò.

Capodanno in piazza a Grottaglie