“Apprendiamo di una richiesta da parte dei genitori degli alunni delle classi terminali di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, volta a consentire lo svolgimento dell’ultimo giorno di scuola in presenza. Con grande rammarico, i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi di Grottaglie, congiuntamente con l’Ente Locale, sono costretti a non accogliere tale proposta, non potendo, alla luce della normativa vigente, garantire adeguate misure di sicurezza”.

E’ quanto comunicano con un messaggio congiunto i tre dirigenti degli istituti comprensivi di Grottaglie e il sindaco Ciro D’Alò in risposta alle richieste piovute nei giorni scorsi, da parte di diverse famiglie, di poter far tornare i bambini delle classi terminali per un ultimo giorno a scuola.

“Lo stesso Comitato Tecnico Scientifico ha deliberato negativamente circa la possibilità di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno scolastico in presenza, poiché sarebbe complicato, se non impossibile, gestire il distanziamento tra giovani e giovanissimi in un periodo in cui il rischio del contagio esiste ancora. Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare per garantire una quanto più normale ripresa delle attività didattiche a settembre”.

Questo il messaggio dell’Amministrazione Comunale, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” Prof.ssa Anna Como, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pignatelli” Prof.ssa Marisa Basile e del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” Dott.ssa Patrizia Di Lauro.

Ieri dalle pagine del nostro blog e dai social avevamo lanciato l’appello: