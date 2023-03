Pubblicità in concessione a Google

È stato presentato questa mattina il bando “Caro Energia” – 2023, elaborato dalla Camera di commercio di Taranto per rispondere alle esigenze rappresentate alla fine dello scorso anno da alcune associazioni di categoria provinciali.

La misura, per la quale l’Ente ha messo a disposizione 150mila euro, è integrativa degli interventi nazionali in atto e futuri ed è finalizzata a ristorare parzialmente l’incremento straordinario dei costi dell’energia sostenuto dalle Micro Imprese, di tutti i settori economici iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camera tarantina.

«Nello scorso ottobre – ha ricordato il Commissario Straordinario, on. Gianfranco Chiarelli – sono stato sollecitato da alcune rappresentanze imprenditoriali a immaginare l’opportunità di erogare dei ristori alle imprese che stavano subendo gli effetti più negativi della crisi energetica aggravatasi nel corso del 2022. Tale sollecitazione era stata portata addirittura sul tavolo del Prefetto di Taranto, alla cui presenza presi l’impegno di reperire – in fine di esercizio – risorse utili e di emanare un avviso pubblico per la concessione di contributi volti a coprire, seppur in misura parziale, l’incremento dei costi della componente energia nelle bollette non domestiche. È un impegno che ho rispettato».

«Questo, di certo, rappresenta un segnale di attenzione ai problemi quotidiani delle piccolissime aziende, ma anche un appello a tutte le altre Istituzioni ed allo Stato affinché tali problemi, soffocati dalle nuove crisi, non siano dimenticati» ha rimarcato Chiarelli.

Il bando è stato illustrato dal Segretario generale, dr.ssa Claudia Sanesi e dal Responsabile del Procedimento, dr. Alcide Bruschi, i quali hanno sottolineato come la procedura sia molto semplice sia sotto il profilo della documentazione necessaria, sia per quanto riguarda l’istruttoria, ovviamente nel rispetto della legge e fatti salvi tutti i controlli necessari, per non rendere eccessivamente complicata la domanda di contributo e, quindi, addivenire all’erogazione in tempi brevi.

«Come Camera di commercio siamo chiamati dal sistema camerale italiano ad intervenire sulla Transizione energetica, attraverso un insieme di azioni finalizzate ad aumentare la consapevolezza del sistema produttivo in merito alle possibili alternative all’attuale quadro di approvvigionamento energetico. Questo – ha concluso il Commissario – sarà il cuore della nostra attività 2023, ma con il Bando che partirà a breve, proviamo comunque ad alleggerire per quanto possibile il carico dei costi per le micro imprese».

Sarà possibile presentare le domande di contributo in via esclusivamente telematica dalle ore 11.00 del 13 marzo 2023 fino alle 23.59 del 12 aprile 2023. Il Bando e la relativa modulistica saranno disponibili sul sito della Camera di commercio di Taranto www.camcomtaranto.com a partire dalla mattinata di domani 2 marzo.