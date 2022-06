Pubblicità in concessione a Google

Arriva il terzo anticiclone africano che avvolgerà non solo la Puglia ma tutta l’Italia. Da oggi e per 14 giorni vivremo le settimane tra le più calde di sempre per il mese di Giugno. In certi centri della Puglia la temperatura subirà un aumento tra i 6 e i 12° C rispetto alle temperature medie del periodo.

