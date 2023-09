Pubblicità in concessione a Google

Il 26 settembre a Taranto, nella “Casa del rifugiato” in via Della Croce 90, si terrà la “Festa dell’integrazione” alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, primo evento realizzato dalla cooperativa Isola nell’ambito del progetto LGNet2 che vedrà la partecipazione di rifugiati, operatori sociali e rappresentanti della società civile.

Pubblicità in concessione a Google

L’Unione Europea, nella sua strategia per l’integrazione delle persone rifugiate, ha finanziato LGNet2 in 16 grandi città italiane, affidandone il coordinamento al ministero dell’Interno, in collaborazione con Anci. La realizzazione del progetto LGNet2 nel comune di Taranto, come detto, è stata affidata alla cooperativa Isola, impegnata da anni nel territorio al servizio dei migranti richiedenti protezione internazionale.

Casa del rifugiato, la festa dell’Integrazione

«La “Festa dell’integrazione” celebra l’inizio di un approccio innovativo, secondo le indicazioni del progetto LGNet2 – ha precisato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – che per la prima volta prevede che sia un network territoriale di attori pubblici e privati a erogare un insieme di misure e interventi volte a favorire l’accesso dei migranti a servizi di assistenza lavorativa, abitativa, socio-psico-legale».

Parte integrante di questa nuova strategia di inclusione urbana è rappresentata dallo sviluppo di modelli di one-stop-shop, ovvero sportelli unici di accoglienza per le persone richiedenti asilo e rifugiate, “re-point”, in cui tutti i principali servizi per l’integrazione sociale sono offerti in modo coordinato. Il “re-point” di Taranto è individuato come centro polifunzionale per rispondere all’insieme dei bisogni più urgenti dei rifugiati presenti nel territorio.

«La partecipazione a questo evento è gratuita – ha concluso l’assessore – si ringrazia chiunque vorrà partecipare a questo momento destinato a promuovere il dialogo interculturale in tutta la cittadinanza ».