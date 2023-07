Pubblicità in concessione a Google

“Case a 1 euro”: il prossimo giovedì 13 luglio, alle 16:30, partirà da piazza Municipio il secondo tour guidato per visitare i lotti interessati dal terzo bando.

L’iniziativa dell’amministrazione Melucci, Case a 1 Euro, per riqualificare e ripopolare intere aree della Città Vecchia, quindi, procede con il coinvolgimento sul campo dei potenziali acquirenti, per scoprire con il supporto dei tecnici tutti i dettagli relativi agli immobili comunali messi in vendita al prezzo simbolico di 1 euro, raggruppati in tre lotti.

«I tour restano un ottimo strumento di promozione – ha spiegato l’assessore al Patrimonio Laura Di Santo, che sarà presente all’appuntamento di giovedì – e continuiamo a organizzarne perché vogliamo che anche il terzo bando susciti l’interesse dei primi due».

Per facilitare l’organizzazione del tour, gli interessati potranno comunicare la loro presenza entro le 12 di mercoledì 12 luglio, inviando un’e-mail all’indirizzo case1eurotaranto@comune.taranto.it, precisando il numero dei partecipanti.