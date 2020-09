Pubblicità

«Dopo 5 anni – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, abbiamo finalmente un bando per costruire la nuova graduatoria di aventi diritto. Insieme all’arricchimento del parco immobili e al contrasto all’abusivismo, con questo bando potremo dare risposte in tema di edilizia residenziale popolare a tante famiglie e cittadini bisognosi di entrare in una graduatoria che troverà soddisfazione nei prossimi mesi».

Fondamentale il lavoro svolto dall’assessorato al Patrimonio per consentire ai cittadini interessati di poter accedere al bando. «In questi mesi di duro lavoro – ha spiegato l’assessore Francesca Viggiano – abbiamo incontrato Caf e sindacati di inquilini e assegnatari affinché il diritto alla casa fosse pienamente tutelato. Venerdì avremo un altro incontro, ogni cittadino che si rivolgerà agli uffici Politiche Abitative o allo sportello di via Acclavio il lunedì e mercoledì, o a sindacati e Caf, potrà ottenere le medesime indicazioni per compilare le istanze, disponibili anche nella sede della Direzione Patrimonio».