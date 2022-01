Pubblicità in concessione a Google

Il settore dei casino online è cresciuto in modo notevole negli ultimi anni, grazie all’uso dei dispositivi mobili e di altri mezzi di connessione, come i tablet. La pandemia ha apportato una vera e propria spinta nell’utilizzo degli smartphone per il gioco online, ma questo non è l’unico motivo che ha portato diversi utenti a servirsi di oggetti del genere per giocare. Nei mesi estivi del 2021 inoltre il settore dei casino online ha subìto un ulteriore incremento dei ricavi, anche se sembra che nel prossimo periodo possa verificarsi un arresto. Rispetto agli anni precedenti però il campo del gambling online ha visto un fortissimo aumento dei ricavi grazie ai dispositivi mobili, che rimangono spesso il mezzo preferito degli utenti, per avviare le loro puntate e giocare.

Casino online: la crescita del mercato grazie a smartphone e tablet

Secondo gli esperti di sitiscommesse.com, il casino online continua a crescere e questo ritmo elevato sembrerebbe essere stato raggiunto anche a causa della pandemia. Dagli studi pubblicati a riguardo, come quello denominato “Online Gambling”, è emerso che nei mesi estivi del 2021 e in particolare da luglio a settembre, numerosi utenti si sono collegati ai siti casino online tramite smartphone e tablet.

Il 75% dei giocatori infatti si connette proprio tramite questi due tipi di dispositivi tecnologici, che sembrerebbero rappresentare i mezzi più pratici e veloci con cui navigare sui siti casino e fare le proprie puntate. Le motivazioni per cui un utente dovrebbe preferire questi due mezzi per giocare, piuttosto che una connessione da PC o da un altro dispositivo, sono diverse e meritano un breve approfondimento.

Smartphone e tablet: perché sono i mezzi più usati per accedere ai casino online

Tramite smartphone e tablet i giocatori accedono ai casino online aams, ai migliori casino online e ai casino stranieri. La maggior parte dei professionisti, ma anche coloro che hanno meno esperienza nel campo del gambling, tende a preferire cellulari e tablet perché sono dispositivi portatili, che occupano meno spazio e per questo possono sempre essere portati con sé, inseriti in borse, tasche, marsupi. Tali oggetti possono quindi essere usati con estrema facilità anche fuori casa. Consentono inoltre una rapidità nell’accesso ai siti, ma permettono anche di avere una maggiore praticità. Grazie a questi mezzi perciò si ha sempre la possibilità di giocare, a portata di mano.

Proprio cellulari e tablet avrebbero poi permesso al casino online di accrescere il suo mercato. Secondo gli esperti infatti sembrerebbe che già solo in Europa, i 2/3 di tutti gli utenti interessati al gambling online utilizzino i cellulari.

I canali preferiti dalle aziende di gambling online e la crescita del settore

Secondo i dati stimati e raccolti durante il periodo da luglio a settembre del 2021, sembrerebbe che i canali che le aziende di gambling online preferiscano siano i social, con un particolare riferimento a Facebook, Instagram e anche Twitter. Questi canali di comunicazione, insieme all’uso di smartphone e tablet sembrerebbero aver fatto crescere i ricavi del settore delle scommesse sportive durante l’anno corrente, del 122% circa, mentre il campo dei casino online sembra essere cresciuto dell’1% rispetto all’anno precedente. Tra i preferiti dagli utenti senza dubbio vi sono i migliori casino online aams, ma hanno subito crescite significative anche società come Draftkings, NewGioco, Kambi e Sisal.

Le previsioni per i prossimi mesi

Secondo i dati attuali, nonostante la crescita del mercato online dei casino sia stata significativa e sempre più utenti sembrerebbero preferire l’uso dei dispositivi tecnologici come cellulari e tablet, tuttavia potrebbe verificarsi un arresto nell’utilizzo di tali mezzi di connessione e questo comporterebbe un calo nel settore dei casini online. Ciò potrebbe essere causato da un ritorno alla connessione su rete fissa, in quanto la pandemia potrebbe vedere un forte rallentamento per via della vincente campagna vaccinale.

Tale eventuale frenata sembrerebbe poter essere presente in Europa e Asia, mentre il continente americano potrebbe non subire alcun calo nel settore. Secondo le stime, il campo delle scommesse sportive online potrebbe perdere l’8%, mentre il Casino online potrebbe vedere un calo maggiore, corrispondente a una percentuale del 15%. Previsioni del genere dovranno comunque essere verificate con dati concreti, che si otterranno solo nei prossimi mesi. Rimane in ogni caso certo il fatto che il gambling online e in particolare il campo dei casino online siano cresciuti negli ultimi anni proprio grazie all’uso dei dispositivi mobili e di altri mezzi tramite i quali connettersi, come i tablet. Secondo gli esperti infatti gran parte del successo del settore va ricercato proprio nella presenza di elementi tecnologici del genere, considerati pratici, sempre a portata di mano e per questo preferiti da tanti giocatori.