Pubblicità in concessione a Google

A prescindere dal fatto che si decida di giocare online o nei casinò terrestri, c’è da dire che quando ci si diverte attraverso quest’attività vanno tenuti bene a mente alcuni fattori. Tra questi, quello essenziale riguarda sicuramente le probabilità di vincita. Non tutti forse sanno che ogni gioco presente nei casinò terrestri o online garantisce una determinata probabilità di vincita. Andiamo con ordine.

Pubblicità in concessione a Google

Giochi online: cambia qualcosa?

Precisiamo il primo aspetto. Per la gran parte dei giochi presenti nelle varie piattaforme in rete le probabilità di vittoria non cambiano. D’altronde parliamo di giochi tradizionali come Blackjack, Poker e Roulette: in questi casi, le probabilità sono determinate esclusivamente da una questione matematica che riguarda le regole del gioco in sé, universali. Stesso discorso può valere per i tanti giochi della tradizione italiana come La Scopa o il Sette e Mezzo.

Potrebbe risultare differente, invece, la probabilità di vittoria di determinati giochi online come le slot machine, le quali cambiano le regole a seconda della tipologia. A prescindere da tutto, quello che si può prendere in considerazione per i giochi online è anche l’offerta garantita: per esempio, la maggior parte dei siti permette di sfruttare dei bonus di benvenuto e quindi si possono ricercare in rete i migliori bonus casinò free spin presenti.

RTP e probabilità di vincita dei giochi più amati

Prima di sapere quali sono le percentuali legate alle probabilità di vincita di alcuni dei giochi più amati presenti nei casinò terrestri sarebbe opportuno comprendere il significato dell’acronimo RTP. Non si tratta altro che del Return To Player, ovvero un valore che è espresso in percentuale e che indica i soldi scommessi che finiscono nel montepremi finale, nonché quelli che invece finiscono nelle tasche del concessionario o del casinò.

Detto questo, vediamo le probabilità di vincita dei giochi più diffusi. Partiamo dalla Roulette. Questo famoso gioco presenta delle probabilità di vittoria molto facili da calcolare. Basti pensare al fatto che ci siano 37 numeri tra cui scegliere (dallo 0 al 36) e questi siano divisi in slot neri e rossi (a parte lo 0 che è in verde). Ciò vuol dire che se si gioca un solo numero si ha una probabilità su 37 di vincere (2,7%): molto bassa, ma che consente di vincere ben 36 volte l’importo giocato.

Se si giocano le dozzine, invece, si avrà una possibilità di vincere pari al 32,4% (un terzo quasi). Se si gioca sul colore, invece, si ha il 50% di probabilità di successo. Ricordiamo, però, che lo 0 non rientra mai nelle statistiche (è un vantaggio del banco).

Per quanto riguarda il Blackjack, invece, si parla di statistiche molto complesse. Ci sono molte variabili da tenere in considerazione. In linea di massima si può dire che la probabilità di vincita al Blackjack sia pari al 49%, con il banco al 51%. Per le Slot machine, invece, generalmente le percentuali di vincita vanno dal 40 al 60%, a seconda della tipologia di strumento analogico utilizzato per l’occasione.