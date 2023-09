Pubblicità in concessione a Google

Ripulire le Cave di Fantiano da rifiuti, cicche di sigarette e altri materiali impropriamente abbandonati è stato lo scopo del Word Cleanup Day 2023 che si è tenuto a Grottaglie e promosso da Retake.

Pubblicità in concessione a Google

“Una bellissima domenica dedicata al nostro Ambiente. Grazie ai tanti amici e sostenitori che hanno voluto partecipare a questa giornata celebrativa abbiamo ripulito il sito che ospita le splendide Cave di Fantiano, destinatario purtroppo di abbandoni di grandi e piccoli rifiuti”.

Così dichiara il movimento di Grottaglie Democratica a margine della pregevole iniziativa.

“L’Assessore Maurizio Stefani da sempre in prima linea quando si tratta di ambiente ha partecipato sia a titolo personale che come rappresentante dell’Amministrazione. Grazie a Retake per aver promosso l’iniziativa e alle altre associazioni e realtà presenti: tutti insieme, se facciamo squadra possiamo dare tanto”.

A supporto dell’evento anche la Teorema che ha fornito materiale e attrezzature.