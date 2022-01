Pubblicità in concessione a Google

Numeri esponenziali anche a Grottaglie per quanto riguardi i contagi. La notte scorsa, come abbiamo già informato, il sindaco ha reso noti gli ultimi aggiornamenti ricevuti dalla Prefettura: “ad oggi – dichiara il primo cittadino – i casi sono 370. Una crescita esponenziale considerando che a Natale erano solo 20 i casi positivi in città”.

Il racconto di una mamma e la sua bambina

Intanto oggi tanta gente in fila al Centro Vaccinale pediatrico allestito nella scuola De Amicis a Grottaglie. “File interminabili, tantissima gente, ci è voluto un po di tempo per entrare ma alla fine quando si è dentro si fa tutto subito”. E’ quanto racconta a Gir la mamma di una piccola bambina di 7 anni che oggi ha fatto la sua prima dose.

“La fila era lunga ma oggettivamente riusciva a scorrere senza troppi intoppi”, aggiunge questa mamma.

Come avviene la vaccinazione ai bambini

“Siamo entrati prima in una classe dove c’è il controllo di tutta la modulistica, poi in un secondo ambiente dove viene somministrato il vaccino e quindi in un terzo locale dove si conclude la registrazione”.

“Non è stato tanto doloroso”

“Ho chiuso gli occhi e mi hanno fatto il vaccino, non è stato tanto doloroso… non è successo niente… tipo un pizzico”, cosi ci racconta la piccola bambina che con tanto coraggio questa mattina si è presentata con i genitori al Centro vaccinale a Grottaglie.

Oggi il Centro Pediatrico è stato aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nei prossimi giorni comunicheremo qui su Gir le altre aperture.

Sindaco: “Oggi mia figlia farà la prima dose”

“Le vaccinazioni proseguono senza sosta, la Puglia è tra le Regioni con maggiori somministrazioni anche in età pediatrica. Domani mia figlia farà la sua prima

dose, non abbiate paura della scienza. Dal 1700 è stata proprio la scienza a salvarci la vita e le vaccinazioni sicuramente sono quelle che più hanno contribuito a salvare vite umane.”

Il commento del primo cittadino ieri sera intervenendo sull’aumento dei contagi e sulla vaccinazione pediatrica.

Il Podcast sui contagi a Grottaglie