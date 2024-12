Pubblicità in concessione a Google

Cerchi Lavoro? 243 posti disponibili a Taranto e Provincia. Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 50° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 120 annunci, relativi a 243 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 13 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 17 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 79 posizioni. Si trovano inoltre 81 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 2 posizioni nel settore delle Pulizie e servizi alle persone, 35 posizioni nel settore della Sanità, 1 posizione nel settore dell’Istruzione e 4 posizioni nel settore dell’Agricoltura.

Undici posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 42 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI LECCE

Soleto (LE) – AZIENDA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO CERCA MAGAZZINIERE O

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta 16863/2024

Azienda di commercio all’ingrosso ricerca una unità da inserire nel proprio

organico nella mansione di magazziniere o impiegato amministrativo.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato, indeterminato o

tirocinio

● Orario di lavoro: part time per la mansione di impiegato amministrativo;

tempo pieno per magazziniere

● Località di impiego: Soleto

Per la mansione di magazziniere, la risorsa, si dovrà occupare di carico e scarico

della merce; per la mansione di impiegato, si dovrà occupare di inserimento dati

e archiviazione dei documenti. È indispensabile aver assolto all’ obbligo

scolastico; preferibile aver maturato esperienza lavorativa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3).

SCADENZA: 19.12.2024

Tuglie (LE) – CAMICERIA CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

– Rif. offerta 16800/2024

Camiceria ricerca una unità da inserire nel proprio organico nella mansione di

impiegato amministrativo e contabile.

La risorsa deve appartenere alla categoria delle persone con disabilità

di cui all’art 1 co. 1 L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: apprendistato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Tuglie

La risorsa dovrà occuparsi di prima nota, ordini d’acquisto e registrazioni su

gestionale aziendale. È preferibile aver conseguito laurea in economia,

conoscenza della lingua inglese e possesso della patente B; non è richiesta

esperienza.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3).

SCADENZA: 19.12.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99 AZIENDA RICERCA

ADDETTI VENDITA – Rif. offerta 16407/2024

Azienda attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli ricerca un

addetto alla vendita tra gli iscritti alle categorie protette ai sensi dell’art 18 della

L.68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: full time

● Località di impiego: Taranto

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 21.12.2024

Massafra (TA) – CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99 AZIENDA RICERCA

OPERATORI PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI – Rif. offerta 16411/2024

Azienda impegnata in attività di riciclaggio e recupero di materiale plastico

ricerca operatori per il riciclaggio dei rifiuti tra gli iscritti alle categorie protette

ai sensi dell’art 18 della L.68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: full time

● Località di impiego: Massafra (TA)

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 21.12.2024

Taranto (TA) – CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99 AZIENDA RICERCA

ADDETTI AL CALL CENTER – Rif. offerta 16415/2024

Azienda attiva nei servizi di call center ricerca addetti al call center tra gli iscritti

alle categorie protette ai sensi dell’art 18 della l.68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: full time

● Località di impiego: Taranto

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili:

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 21.12.2024

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – PER FERROVIE DEL SUD EST SI CERCA OPERATORE QUALIFICATO

DI UFFICIO – Rif. offerta 16821/2024

Per “Ferrovie del Sud Est” di Lecce, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di operatore qualificato di ufficio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato.

● Orario di lavoro:tempo pieno.

● Località di impiego: Lecce e provincia.

È indispensabile aver conseguito il diploma, il possesso della patente B e

competenze informatiche (preferibile la conoscenza del sistema Sap). La risorsa

dovrà svolgere attività amministrativa di ufficio, elaborazione di relazioni di

servizio, supporto per redazione Kpi; presenziare su territorio (a terra e a bordo

dei mezzi aziendali, a supporto del personale operativo per attività di

prevenzione e sicurezza).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 13.01.2025

Lecce (LE) – PER CONTACT CENTER SI CERCA ADDETTO CALL CENTER – Rif.

offerta 16230/2024

Per contact center di Lecce, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto call center.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato, indeterminato o

apprendistato.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa si occuperà di fornire informazioni e assistenza tramite servizio di call

center. È preferibile aver maturato esperienza nella mansione, essere in

possesso di diploma, di qualifica professionale (call center, agente di commercio)

e di essere automunito.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 13.01.2025

Lecce (LE) – PER CALL CENTER SI CERCA ADDETTO CALL CENTER INBOUND –

Rif. offerta 16384/2024

Per call center di Lecce, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

addetto call center inbound.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Lecce.

La risorsa si occuperà di fornire informazioni e assistenza tramite servizio di call

center, consultazione programma gestionale, inserimento dati e gestione delle

pratiche. È preferibile aver maturato esperienza nella mansione. Indispensabile

il possesso del diploma.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 13.01.2025

Galatina (LE) – PER AZIENDA DI LOGISTICA SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

16866/2024

Per azienda di logistica di Galatina, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Galatina.

La risorsa si occuperà di affiancare autotrasportatore e montatore, nel trasporto

e consegna di mobili presso l’abitazione dei clienti. Non è necessario aver

maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta, preferibile aver

assolto l’obbligo scolastico ed essere in possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 13.01.2025

Zollino (LE) – PER AZIENDA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SI CERCA

MANUTENTORE – Rif. offerta 15140/2024

Per azienda di distribuzione automatica di Zollino, si cerca una persona da

impiegare nella mansione di manutentore.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi.

● Orario di lavoro:tempo pieno.

● Località di impiego:Zollino.

Preferibile aver maturato esperienza lavorativa per la mansione richiesta, aver

assolto l’obbligo scolastico; indispensabile essere in possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 20.12.2024

Cutrofiano (LE) – PER AZIENDA DI IMPIANTISTICA SI CERCA IMPIEGATO FRONT

OFFICE – Rif. offerta 16339/2024

Per azienda di impiantistica di Cutrofiano, si cerca una persona da impiegare

nella mansione di impiegato front office.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato.

● Orario di lavoro: part time.

● Località di impiego: Cutrofiano e provincia di Lecce.

La risorsa dovrà occuparsi di accoglienza dei potenziali clienti, interfacciarsi con

essi proponendo e vendendo prodotti e servizi. È indispensabile aver conseguito

il diploma e il possesso della patente B; preferibile aver conseguito laurea e aver

maturato esperienza pregressa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 19.12.2024

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Manduria (TA) – SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Rif. offerta

16606/2024

Azienda attiva nel settore della riparazione di veicoli industriali, con sede di

lavoro a Manduria (Ta), ricerca n.1 addetto amministrativo/contabile da inserire

nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro full time, tempo determinato con

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AZIENDA CERCA INTERMEDIARI ASSICURATIVI – Rif. offerta

16653/2024

Azienda sita in Massafra cerca n.2 intermediari assicurativi da adibire ad attività

commerciale e gestione portafoglio clienti. La collaborazione professionale con le

risorse avverrà inizialmente nelle forme del lavoro autonomo, con possibile

inquadramento successivo mediante contratto di lavoro subordinato.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA DI PROGRAMMAZIONE CERCA

PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. offerta 16422/2024

Si ricerca un programmatore informatico che sappia gestire, progettare,

programmare, elaborare funzioni informatiche, risolvere problemi di

automazione, prestare assistenza alle apparecchiature informatiche presenti in

azienda, conoscere i sistemi operativi.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA FISICO CLIMATOLOGICO – Rif. offerta

16567/2024

Azienda di Taranto ricerca un laureato in fisica che abbia esperienza in ambito

climatologico e in analisi di banche dati.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA DISEGNATORE CAD 2D e QGIS – Rif. offerta

16587/2024

Azienda di Taranto cerca disegnatore autocad 2d e l’applicazione open source

qgis.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA INFORMATICA CERCA INFORMATICO SVILUPPATORE DI

SOFTWARE – Rif. offerta 16588/2024

Azienda specializzata nello sviluppo di software cerca sviluppatore nell’ambito

del settore dell’informatica.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA DISEGNATORI MECCANICI 3D INVENTOR –

Rif. offerta 16589/2024

Importante azienda di servizi di progettazione di ingegneria integrata cerca due

disegnatori 3d con uso di inventor con esperienza di almeno 2 anni.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – STUDIO DI INGEGNERIA CERCA INGEGNERE AMBIENTALE – Rif.

offerta 16426/2024

Società di ingegneria e consulenza industriale, leader nella progettazione di

impianti FER offshore, ricerca n. 2 ingegneri ambientali. Il ruolo prevede la

collaborazione nelle attività di redazione di studi di fattibilità, valutazione di

impatto ambientale, valutazioni paesaggistiche e tecnologiche, progettazione

civile ed architettonica.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – STUDIO DI INGEGNERIA CERCA INGEGNERE FISICO – Rif. offerta

16427/2024

Società di ingegneria e consulenza industriale, leader nella progettazione di

impianti FER offshore, cerca, per il team R&D, un laureato/a magistrale in fisica

che abbia sviluppato il proprio percorso di studi nell’ambito della climatologia

e/o oceanografia ed abbia nozioni di modellistica e big data analysis.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – STUDIO DI INGEGNERIA CERCA GEOLOGO – Rif. offerta

16428/2024

Società di ingegneria leader nella progettazione di impianti FER di tipo offshore

e interventi ambientali, è alla ricerca di un laureato/a magistrale in Geologia (la

candidatura è aperta anche a laureandi magistrali o Geologi iscritti).

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Sava (TA) – SI CERCA UN CARPENTIERE IN FERRO – Rif. offerta 16795/2024

Azienda con sede di lavoro a Sava, attiva nel settore della progettazione,

produzione e installazione di serramenti, scale, tettoie, cancelli e di strutture in

ferro in genere, ricerca un carpentiere in ferro da inserire nel proprio organico.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCA UN OPERAIO ELETTROMECCANICO – Rif. offerta

16799/2024

Azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerca n. 1 operaio

elettromeccanico. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCA UN MECCANICO RIPARATORE AUTO – Rif. offerta

16787/2024

Officina meccanica, con sede di lavoro a Sava (Ta), ricerca un meccanico

riparatore d’auto e di altri veicoli a motore, da inserire nel proprio staff. Si offre

contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – CANTINA CERCA ADDETTI ALLE VENDITE E VISITE

GUIDATE – Rif. offerta 16763/2024

La risorsa ricercata oltre a promuovere e vendere i prodotti dell’azienda deve

accompagnare i turisti e i clienti all’interno della cantina ed esternamente per la

presentazione in lingua inglese di tutto quello che riguarda la storia,

attrezzatura ed altro dell’azienda. L’azienda offre un contratto inizialmente a

tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248141, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – FARMACIA CERCA FARMACISTA – Rif. offerta 16538/2024

Farmacia cerca farmacista, preferibilmente già abilitato alla professione, da

inserire nello staff.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETÀ DI RIPARAZIONE CERCA TECNICO RIPARATORE

ELETTRODOMESTICI – Rif. offerta 16429/2024

Si ricerca un tecnico riparatore di elettrodomestici che si occupi di gestire le

richieste di servizio (riparazione, manutenzione) da parte dei clienti, dell’ascolto

del problema, di fornire informazioni di supporto all’utilizzo degli

elettrodomestici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – OFFICINA CERCA VERNICIATORE CARROZZIERE – Rif. offerta

16430/2024

Si ricerca un verniciatore carrozziere, con almeno 2 anni di esperienza, per

azienda con sede di lavoro a Grottaglie.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – OFFICINA CERCA MECCANICO RIPARAZIONE AUTOMOBILI

– Rif. offerta 16432/2024

Per officina meccanica si ricerca operaio specializzato o qualificato che si occupi

di riparazione di automobili.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA TAGLIATORE CON CANNELLO A PROPANO –

Rif. offerta 16582/2024

Azienda ricerca tagliatore ossiacetilenico per montaggio e taglio di parti del

metallo con il cannello, l’arco elettrico o per mezzo di altre fonti di calore.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA TAGLIATORE CON CANNELLO A PROPANO –

Rif. offerta 16583/2024

Si ricerca tagliatore con cannello a propano che esegua, con cannelli a

combustione controllata di gas, saldature di parti in metallo, tagliando parti di

spessore e dimensioni diverse.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – CENTRO DI ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI CERCA TECNICO

RIPARATORE – Rif. offerta 16441/2024

Azienda di vendita ricambi e installazione di elettrodomestici ricerca tecnico

riparatore, che si occupi di gestire le richieste di servizio (riparazione,

manutenzione) da parte dei clienti, dell’ascolto del problema, di fornire

informazioni di supporto all’utilizzo degli elettrodomestici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA , CERCA RIPARATORI DI

ELETTRODOMESTICI – Rif. offerta 16443/2024

Centro di assistenza tecnica autorizzata per gli elettrodomestici a Taranto,

ricerca n. 02 riparatori di elettrodomestici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – LABORATORIO DI PANETTERIA CERCA PANIFICATORE –

CUCITRICE – Rif. offerta 16551/2024

Laboratorio di panetteria cerca addetto alla preparazione di vari tipi di pane e

altri prodotti da forno, sia con lavorazioni di tipo manuale che attraverso

l’utilizzo di macchinari e strumentazioni specifiche.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – LABORATORIO DI SARTORIA CERCA ORLATRICE – CUCITRICE –

Rif. offerta 16576/2024

Laboratorio di piccola sartoria cerca operatrice/ore con esperienza che sia in

grado di cucire sulla macchina lineare, taglia e cuci e ferro da stiro nel settore

dell’abbigliamento.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO ISTRUTTORI/ISTRUTTRICI SALA PESI – Rif. offerta

16797/2024

Società sportiva dilettantistica, con sede a Manduria (Ta), ricerca, per la propria

palestra, due istruttori/istruttrici sala pesi. Si offre Co.Co.co. Sportivo.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA INTONACHISTA- Rif. offerta 16533/2024

Azienda edile, cerca operaio specializzato – intonachista che sappia realizzare

opere di finitura e decorazione delle superfici interne ed esterne degli edifici in

genere.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA PIASTRELLISTA- Rif. offerta 16541/2024

Azienda operante nell’edilizia, ricerca piastrellista in grado di effettuare la messa

in posa di rivestimenti a muro e a pavimento, all’interno e all’esterno degli

edifici, sia in costruzioni nuove che in fase di ristrutturazione.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA ESCAVATORISTA – Rif. offerta

16565/2024

Operaio specializzato negli scavi, livellare i terreni, spostare e trasportare grossi

quantitativi di terra e materiali di varia natura.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA ASFALTISTA – Rif. offerta 16578/2024

Azienda edile cerca tre addetti per l’esecuzione degli scavi a sezione ristretta

anche in presenza di sottoservizi – taglia asfalto – fresatrice – rullo compattatore

– ecc…

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE RICERCA CARPENTIERE IN FERRO – Rif. offerta

16525/2024

Si ricercano 2 operai carpentieri esperti e specializzati nella realizzazione in

carpenteria metallica leggera e attività correlate.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA MANIFATTURIERA RICERCA TUBISTA OLEODINAMICO –

Rif. offerta 16534/2024

Si ricercano impiantisti idraulici oleodinamici per società manifatturiera

specializzata in curvatura e brasatura del tubo di rame.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA IDRAULICO – Rif. offerta 16536/2024

Si ricercano idraulici in possesso della qualifica professionale e che abbiano

maturato almeno 2 anni di esperienze nel settore dell’edilizia e per la stessa

mansione.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA SALDATORE – Rif. offerta 16539/2024

Azienda specializzata nell’attività di saldatura di Taranto ricerca saldatori in

grado di effettuare l’attività con procedimento TIG – SMAW – FCAW.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA POSATORE CONDOTTE IDRAULICHE – Rif.

offerta 16563/2024

Operaio specializzato addetto all’esecuzione di allacci idrici e fognari per impianti

acquedottistici e stradali.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA TRIVELLISTA GRANDE DIAMETRO – Rif. offerta

16577/2024

Il tecnico trivellatore manovra le macchine e le attrezzature utilizzate per la

trivellazione in genere sotto la supervisione di un geologo. La trivellazione viene

utilizzata per svolgere indagini sulla composizione del terreno spesso al fine di

individuare acqua, gas e minerali.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

San Giorgio Ionico (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DEI SERVIZI CERCA

ELETTRICISTA – Rif. offerta 16500/2024

San Giorgio Ionico, azienda operante nel settore dei servizi ricerca un

elettricista.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA DEL SETTORE IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI CERCA

TERMOIDRAULICI – Rif. offerta 16506/2024

Per azienda operante nel settore dell’impiantistica in ambito civile e industriale,

si ricercano due termoidraulici.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCA UN GEOMETRA DI CANTIERE – Rif. offerta 16793/2024

Azienda attiva nel settore edile con sede in Sava (TA), ricerca un geometra di

cantiere. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA INSTALLATORI DI IMPIANTI TELEFONICI – Rif.

offerta 16664/2024

Azienda operante nel settore delle telecomunicazioni, cerca due operatori

addetti all’installazione e manutenzione di impianti telefonici.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Fragagnano (TA) – SI CERCA UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI IMPIANTI

DI CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 16798/2024

Azienda attiva nel settore della installazione di impianti di climatizzazione civili e

industriali, impianti solari termici, manutenzione di caldaie a gas, pellet e

gasolio, ricerca un operaio elettricista. Si offre contratto di lavoro a tempo

determinato, full time o part-time secondo la disponibilità del candidato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Foggia (FG) – AZIENDA DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE RICERCA SALDATORI

TIG/ ELETTRODO D\’IMPIANTO – Rif. offerta 16641/2024

Azienda operante nel settore della metalmeccanica ricerca cinque saldatori, in

particolare saldatori TIG/elettrodo d’impianto. Tipologia contrattuale: tempo

determinato – Sede di lavoro: Foggia.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Foggia (FG) – AZIENDA DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE RICERCA SALDATORI

CITOFLEX – Rif. offerta 16644/2024

Per una nota azienda di impiantistica industriale sita in Massafra, cerchiamo

cinque saldatori, in particolare saldatori citoflex e basici per pipeline. Tipologia

contrattuale: tempo determinato – Sede di lavoro: Foggia.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Foggia (FG) – AZIENDA DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE RICERCA

CARPENTIERI MONTATORI – Rif. offerta 16645/2024

Per una nota azienda di impiantistica industriale sita in Massafra, cerchiamo

cinque carpentieri montatori. Tipologia contrattuale: tempo determinato – Sede

di lavoro: Foggia.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Foggia (FG) – AZIENDA DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE RICERCA TUBISTI –

Rif. offerta 16646/2024

Per una nota azienda di impiantistica industriale sita in Massafra, si cercano

cinque tubisti per pipeline. Tipologia contrattuale: tempo determinato – Sede di

lavoro: Foggia.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Foggia (FG) – AZIENDA DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE RICERCA MOLATORI

PIPELINE – Rif. offerta 16647/2024

Per una nota azienda di impiantistica industriale sita in Massafra, cerchiamo

cinque molatori pipeline. Tipologia contrattuale: tempo determinato – Full time

Sede di lavoro: Foggia.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA RICERCA DUE IMPIANTISTI TELEFONICI – Rif. offerta

16771/2024

Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici ricerca due

impiantisti telefonici. Si offre contratto tempo indeterminato, tempo pieno. Sede

di lavoro: Taranto e Provincia.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA UN TERMOIDRAULICO

– Rif. offerta 16782/2024

Azienda metalmeccanica di Martina Franca ricerca un installatore di impianti idro

– fognanti, caldaie e pompe di calore.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248141, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA UN IMPIANTISTA

ELETTRICO – Rif. offerta 16784/2024

Azienda metalmeccanica di Martina Franca ricerca una risorsa per stesura tracce

con posa corrugati, collegamenti e installazione dei quadri elettrici.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248141, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA INDUSTRIALE CERCA OPERAIO

ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCATRONICO – Rif. offerta 16420/2024

Si ricerca un operaio con buona manualità e predisposizione ai processi

produttivi industriali o artigianali, per il settore elettrico, elettronico e

meccanico.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA INDUSTRIALE CERCA OPERAIO

ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCATRONICO – Rif. offerta 16421/2024

Si ricerca un operaio con buona manualità e predisposizione ai processi

produttivi industriali o artigianali, per il settore elettrico, elettronico e

meccanico.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA MURATORI REFRATTARI – Rif. offerta

16424/2024

Si ricercano muratori refrattari, disponibili a trasferta su vari cantieri presenti in

tutta Italia, che sappiano svolgere la manutenzione di rivestimenti refrattari dei

forni industriali.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA CABLATORE – Rif. offerta

16434/2024

Si ricerca n.1 cablatore per azienda della provincia di Taranto.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICO CERCA STRUMENTISTA

INDUSTRIALE – Rif. offerta 16435/2024

Si ricerca n.1 strumentista per azienda della provincia di Taranto.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA PREVENTIVISTA IMPIANTI – Rif. offerta

16436/2024

Per azienda industriale, si ricerca n. 1 preventivista impianti.

Info, CPI Taranto: ido.Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email

ido.taranto@arpal.regione.puglia.it@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PRESSOPIEGATORE – Rif.

offerta 16437/2024

Si ricerca n.1 pressopiegatore per azienda della provincia di Taranto.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE CERCA CARPENTIERE EDILE – Rif. offerta

16438/2024

Azienda edile, ricerca n. 02 carpentieri per strutture armate.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – UFFICIO DI CONSULENZA CERCA GEOMETRA DI CANTIERE – Rif.

offerta 16439/2024

Si ricercano n.2 geometri per azienda operante nel settore edile-industria, che si

occupino di gestione di cantiere, contabilità industriale e organizzazione del

personale.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA EDILE RICERCA INTONACATORI – Rif. offerta

16444/2024

Azienda edile sita a Taranto, ricerca n. 02 intonacatori, specializzati nelle attività

di lavorazione in quota, per la stesura dell’intonaco sulle pareti esterne e interne

di un edificio, attraverso l’utilizzo della strumentazione meccanica.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA PERITO ELETTRICO JUNIOR –

Rif. offerta 16449/2024

Società nel settore della metalmeccanica cerca perito elettrico junior, addetto

all’elaborazione di progetti, gestione di documentazione tecnica e nel controllo

qualità dei prodotti. Pianificazione e monitoraggio delle attività tecniche,

garantendo il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi. Realizzazione di

progetti in Autocad.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETA’ METALMECCANICA CERCA ELETTRICISTA SETTORE

FOTOVOLTAICO – Rif. offerta 16450/2024

Società metalmeccanica cerca elettricista settore fotovoltaico, addetto alla

manutenzione ed installazione di impianti fotovoltaici; diagnosi e risoluzione dei

problemi elettrici, manutenzione preventiva e correttiva degli impianti,

installazione di nuovi sistemi e componenti elettrici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTI ALL’INSTALLAZIONE E ALLA

MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI – Rif. offerta 16260/2024

Azienda di installazione e manutenzione di impianti telefonici cerca due addetti

all’ installazione e alla manutenzione di impianti telefonici.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – AZIENDA EDILE CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda edile con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca le seguenti figure

professionali da inserire nel proprio staff:

● 3 escavatoristi – Rif. offerta 16392/2024

● 2 palisti – Rif. offerta 16393/2024

● 3 autisti mezzi pesanti – Rif. offerta 16394/2024

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, Full-Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA UN ELETTRICISTA –

Rif. offerta 16160/2024

La risorsa si dovrà occupare dell’ allestimento cantiere per installazione impianti,

posa di prese, apparecchiature di comando in sede e presso aziende clienti. E’

prevista formazione e affiancamento. Il contratto offerto è a tempo

indeterminato full-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA ELETTRONICO

ELETTROTECNICO – Rif. offerta 16166/2024

La risorsa si dovrà occupare di installazione, manutenzione, riparazione

apparecchiature per confezioni, progettazione e fattibilità per installazione in

azienda. E’ previsto affiancamento e formazione. Il contratto offerto è a tempo

indeterminato full-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA MAGAZZINIERE – Rif.

offerta 16195/2024

La risorsa si dovrà occupare del controllo e stoccaggio della merce, carico e

scarico, prelievo e imballaggio merce. Il contratto offerto a seconda dei requisiti

sono: apprendistato, contratto a tempo indeterminato full-time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Grottaglie (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE CERCA

BANCONISTA DI BAR – Rif. offerta 16523/2024

Nota azienda operante nel settore della ristorazione e caffetteria, con sede in

Grottaglie (TA), cerca un banconista di bar.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA AIUTO PIZZAIOLO – Rif. offerta 16794/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 1 pizzaiolo da

inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full

time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA CAMERIERE/A AI PIANI – Rif. offerta 16605/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 1 banconista

da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato,

full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA CAMERIERE/A AI PIANI – Rif. offerta 16610/2024

Masseria con sede di lavoro a Manduria (TA), ricerca un cameriere/a ai piani da

inserire nel proprio organico. Si offre iniziale contratto a tempo determinato

finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Avetrana (TA) – SI CERCANO DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Struttura ricettivo turistica, con sede di lavoro in prossimità di Avetrana, ricerca

le seguenti figure professionali da assumere nel periodo prenatalizio per

l’organizzazione di importante evento con l’ottica di favorire la

destagionalizzazione turistica:

● 3 camerieri di sala – Rif. offerta 16790/2024

● 2 addetti al guardaroba – Rif. offerta 16791/2024

● 1 addetto parcheggio – Rif. offerta 16792/2024

● 2 addetti al giardinaggio – Rif. offerta 16789/2024

Il personale verra’ assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, full

time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Italia (UE) – AZIENDA DI INTRATTENIMENTO RICERCA DIVERSE FIGURE

PROFESSIONALI

Struttura ricettivo turistica, con sede di lavoro in prossimità di Avetrana, ricerca

le seguenti figure professionali da assumere nel periodo prenatalizio per

l’organizzazione di importante evento con l’ottica di favorire la

destagionalizzazione turistica:

● coreografi, ballerini, cantanti, attori, maghi e artisti circensi

Rif. offerta 16530/2024

● animatori turistici – Rif. offerta 16528/2024

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Germania (UE) – SOCIETÀ DI ANIMAZIONE CERCA ADDETTI ALLA

RISTORAZIONE – Rif. offerta 16586/2024

Società di animazione cerca per la stagione estiva in Germania addetti alla

cucina, alla sala, alla reception e alla housekeeping.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Lizzano (TA) – SI CERCA OPERAIO MANUTENTORE – Rif. offerta 16788/2024

Struttura ricettiva con sede di lavoro a Lizzano (Ta), attiva nel settore della

ristorazione e dell’accoglienza turistica, ricerca un operaio manutentore da

inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full

time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA ADDETTO AL TRASPORTO E CONSEGNE DI PASTI –

Rif. offerta 16786/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro a Manduria, ricerca un addetto alle

consegne di pasti a domicilio per il periodo natalizio. Si offre contratto di lavoro

a tempo determinato e part-time, con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO ADDETTI AL BANCO/FRIGGITORIA – Rif. offerta

16613/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro in Manduria, ricerca n. 2 addetti al

banco/friggitoria. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCANO LAVAPIATTI – Rif. offerta 16615/2024

Ristorante con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 2 lavapiatti da inserire

nel proprio staff. Si offre contratto a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – RISTORANTE RICERCA AIUTO CUOCO – Rif. offerta

16772/2024

Ristorante, con sede a Castellaneta, cerca un aiuto cuoco. Si offre contratto di

lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – RISTORANTE RICERCA RESPONSABILI DI SALA – Rif. offerta

16776/2024

Ristorante con sede in Ginosa ricerca n.2 responsabili di sala. Si offre contratto

di lavoro a tempo pieno e determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – RISTORANTE RICERCA CAMERIERI – Rif. offerta 16777/2024

Ristorante ricerca cinque camerieri. Si offre contratto tempo determinato e part

time. Sede di lavoro: Ginosa.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – RISTORANTE RICERCA UN AIUTO CUOCO – Rif. offerta

16779/2024

Ristorante ricerca un aiuto cuoco. Si offre contratto a tempo determinato e

pieno. Sede di lavoro: Castellaneta.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA DI RISTORAZIONE CERCA AIUTO CUOCO – Rif. offerta

16423/2024

Stabilimento balneare, per la stagione estiva 2024, ricerca due aiuto cuoco con

le seguenti mansioni: preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e

degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e preparare gli

ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli

utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – SOCIETÀ DI ANIMAZIONE CERCA ANIMATORI TURISTICI –

Rif. offerta 16431/2024

Si ricercano n.50 animatori ed animatrici per villaggi turistici in

Puglia/Basilicata/Calabria che si occupino di intrattenimento sportivo, fitness e

miniclub.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – ENOTECA CERCA AIUTO CUCINA – Rif. offerta 16447/2024

Enoteca cerca aiuto cucina, per la preparazione di aperitivi e somministrazione

di vini.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN ELETTRICISTA E MANUTENTORE DI IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE – Rif. offerta 16388/2024

Dimora storica con ristorante gourmet sito a Manduria (TA) ricerca, per

ampliamento del proprio organico, n. 1 Cameriere di sala(Chef De Rang). Si

offre contratto di lavoro full-time a tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Lizzano (TA) – SI CERCA UN RECEPTIONIST – Rif. offerta 16108/2024

Struttura ricettiva , con sede di lavoro a Lizzano (Ta), attiva nel settore della

ristorazione e dell’accoglienza turistica, ricerca un Receptionist da inserire nel

proprio staff. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, full Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sanità

Villa Castelli (BR) – AZIENDA DI PRODUZIONE COSMETICI E INTEGRATORI

ALIMENTARI CERCA COSMETOLOGO – Rif. offerta 16342/2024

Azienda di produzione cosmetici e integratori alimentari cerca cosmetologo con

Laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale LM-13 (Chimica e

Tecnologie Farmaceutiche/Farmacia) o Scienze e tecnologie farmaceutiche L-29

(Scienze e tecnologie cosmetologiche).

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – CENTRO DI RIABILITAZIONE CERCA TECNICI DELLA

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. offerta 16349/2024

Centro di riabilitazione per persone non autosufficienti, ricerca 5 tecnici della

riabilitazione psichiatrica, nell’ambito socio-sanitario, per la sede di Taranto. E’

previsto un contratto di lavoro full-time, con turni, a tempo determinato.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – CENTRO DI RIABILITAZIONE CERA INFERMIERI – Rif. offerta

16352/2024

Centro di riabilitazione per persone non autosufficienti, ricerca quattro

infermieri, nell’ambito socio-sanitario, per la sede di Taranto. E’ previsto un

contratto di lavoro full-time, con turni, a tempo indeterminato.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – IMPRESA SOCIALE ETS CERCA EDUCATORI PROFESSIONALI – Rif.

offerta 16354/2024

Impresa sociale ricerca 5 Educatori Professionali, nell’ambito socio-pedagogico,

per la sede di Taranto. E’ previsto un contratto di lavoro full-time, con turni,

anche notturni, a tempo determinato.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Avetrana (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

ASSISTENZIALI CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca le seguenti figure professionali:

● 2 educatori/educatrici professionali sanitari

Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore

professionale classe L/SNT02

Rif. offerta 16744/2024

● 2 tecnici riabilitazione psichiatrica

Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico

della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02

Rif. offerta 16743/2024

● 2 infermieri professionali

Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01

Rif. offerta 16746/2024

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, Full-Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Lizzano (TA) – AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

ASSISTENZIALI CERCA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca le seguenti figure professionali:

● 3 educatori/educatrici professionali sanitari

Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore

professionale classe L/SNT02

Rif. offerta 16385/2024

● 3 tecnici riabilitazione psichiatrica

Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico

della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02

Rif. offerta 16386/2024

● 3 infermieri professionali

Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01

Rif. offerta 16387/2024

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, Full-Time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – ENTE DI FORMAZIONE CERCA 5 EDUCATORI PROFESSIONALI

SOCIO- PEDAGOGICI – Rif. offerta 16652/2024

Ente di formazione, con sede a Massafra (TA), seleziona cinque Educatori

Professionali in ambito socio-pedagogico. Le figure dovranno essere in possesso

della laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione e,

preferibilmente, dell’iscrizione presso l’albo degli Educatori professionali.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN FISIOTERAPISTA – Rif. offerta 16796/2024

Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani con sede a Manduria (TA),

ricerca un fisioterapista da inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro a

tempo indeterminato part-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alle persone

Grottaglie (TA) – CENTRO ESTETICO CERCA PARRUCCHIERE – Rif. offerta

16520/2024

Per centro estetico sito in Grottaglie (Ta) si ricerca un parrucchiere con qualifica

conseguita attraverso i corsi professionali. La risorsa sarà inserita mediante

contratto di apprendistato.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Avetrana (TA) – SI CERCA BADANTE – Rif. offerta 16742/2024

Si ricerca una badante per assistenza a coniugi anziani disabili non

autosufficienti. Si offre contratto di lavoro full-time, tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Istruzione

Taranto (TA) – STUDIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE CERCA ASSISTENTE

PROFESSIONALE MULTILINGUE – Rif. offerta 16442/2024

Studio di mediazione interculturale che offre servizi di consulenza immigrazione,

cerca assistente professionale multilingue, in possesso della Laurea in materie

economiche, che conosca la lingua inglese, il greco e l’albanese.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Agricoltura

Ginosa (TA) – AZIENDA AGRICOLA CERCA OPERAIO AGRICOLO – Rif. offerta

16550/2024

Azienda agricola cerca operai agricoli per la coltivazione di ortaggi, uva, agrumi,

preparazione irrigazione, fertilizzazione terreno.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO TRE BRACCIANTI AGRICOLI – Rif. offerta 16405/2024

Azienda agricola con sede a Sava (Ta), ricerca tre braccianti agricoli. Le figure

ricercate dovranno occuparsi della gestione di tutto il ciclo della vigna.

Richiesta esperienza pluriennale nella mansione. Si offre contratto di lavoro a

tempo determinato, full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Provincia di Lecce

Lecce (LE) – “CORTUS” SELEZIONA DIECI INGEGNERI PROGETTISTI DI

CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI – Rif. offerta 15528/2024

Cortus srl, importante gruppo francese di produzione di semiconduttori

(senza fabbrica), per la sede di Monteroni di Lecce seleziona dieci ingegneri di

progettazione di circuiti integrati digitali.

I candidati devono avere un solido background nel settore dei semiconduttori

per supportare l’attività aziendale sui MCU, i microcontrollori.

L’AZIENDA. Cortus è uno dei dodici membri “platinum founders” della RISC-V

Foundation. Progetta e vende microcontrollori (MCU) e system-on-chip (SoC)

per i mercati dell’Automotive, AI e dell’avionica, utilizzando il suo ampio

portafoglio di IP proprietari che comprende processori a 32/64 bit (Cortus ISA e

RISC-V ISA), circuiti digitali, RF, analogici, mixed-signal, circuiti per la sicurezza,

interconnessioni e periferiche.

Cortus offre un ecosistema completo (IDE, compilatore, debugger, SDK, scheda

di sviluppo, ecc.). Sono stati prodotti più di 15 miliardi di dispositivi e 1,2

miliardi di unità all’anno.

La società è proponente e beneficiaria del Progetto PIA “SoC MARCONI” (Codice

Pratica TJQSTS4) finanziato dal Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020

– Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE

IMPRESE” .

ATTIVITÀ. Il candidato parteciperà allo sviluppo di diversi blocchi IP e alla

progettazione di chip MCU. Avrà l’opportunità di lavorare su tecnologie e per

prodotti in settori interessanti come quello automotive, consumer e avionico.

Nel dettaglio:

● Attività di progettazione che comprendono la ricerca, la definizione, la

simulazione, la verifica del layout, la caratterizzazione e la messa in

produzione di circuiti integrati.

● Supporto ai team di definizione dei prodotti per lo sviluppo di requisiti e

specifiche.

● Analizzare e sviluppare architetture di chip per soddisfare la conformità e

le prestazioni richieste.

● Eseguire la progettazione RTL di moduli a livello di blocco.

● Simulare a livello di blocco e di SoC per garantire la funzionalità e la

tempistica degli obiettivi di progettazione.

● Simulazione e debug delle temporizzazioni a livello di gate a livello di SoC.

● Definizione di piani di test a livello di sistema e di blocco.

● Caratterizzare e convalidare le prestazioni dei circuiti in laboratorio.

● Fornire supporto per la produzione di alti volumi e collaborare con i team

di prodotto e di test per trasferire i circuiti progettati alla produzione.

● Scrivere la documentazione.

REQUISITI. Sono richiesti i seguenti requisiti:

● Laurea magistrale in ingegneria elettronica o equivalente.

● Esperienza iniziale di 10 anni + in un settore simile.

● Conoscenza solida dei fondamenti di progettazione di circuiti integrati

digitali, analogici e/o a segnale misto.

● Verilog, System Verilog, VHDL, RTL, progettazione digitale e/o analogica.

● Esecuzione di simulazioni digitali e/o analogiche utilizzando strumenti

standard del settore.

● Scrivere test basati su codice C e Assembly per verificare la funzionalità

del SoC.

● Esperienza nella progettazione fisica e nel rispetto delle tempistiche

● Esperienza di progettazione IC diretta

● Lingua inglese scritta e parlata

● Buone capacità analitiche e di problem-solving

● Capacità di autogestione e rispetto delle scadenze

● Spiccate capacità di comunicazione verbale e scritta

● Capacità di lavorare in team e di collaborare in modo trasversale

OFFERTA. Tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.

Si prevedono stipendio interessante, buono pasto, assicurazione sanitaria e

assistenziale. Livelli di benefit più alti saranno presi in considerazione per i

candidati ideali. La collaborazione e il lavoro di squadra sono molto apprezzati e

i risultati sono debitamente celebrati. R.A.L. tra i 40K e i 65k euro annui.

Per info, Ufficio Coordinamento Lecce: tel. 0832/1566017,

ido.coordinamento.lecce@arpal.regione.puglia.it.

Lecce (LE) – “CORTUS” SELEZIONA CINQUE INGEGNERI PROGETTISTI RF – Rif.

offerta 15538/2024

Cortus srl, importante gruppo francese di produzione di semiconduttori

(senza fabbrica), per la sede di Monteroni di Lecce seleziona cinque ingegneri di

progettazione a radiofrequenza Mid/senior,

con l’obiettivo di rafforzare il team in loco per diventare un leader nella

connettività wireless per il mercato IoT.

L’AZIENDA. Cortus è uno dei dodici membri “platinum founders” della

RISC-V Foundation. Progetta e vende microcontrollori (MCU) e system-on-chip

(SoC) per i mercati dell’Automotive, AI e dell’avionica.

In questa fase, Cortus sta lavorando anche sui modem di connettività IoT di

prossima generazione, costruendo chipset 5G massive Machine Type

Communication (mMTC) che definiranno benchmark a bassissima potenza,

alta affidabilità e basso costo per prodotti SoC che si basano su NB-IoT, BLE e

IEEE 802.15.4.

La società è proponente e beneficiaria del Progetto PIA “SoC MARCONI” (Codice

Pratica TJQSTS4) finanziato dal Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020

– Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE

IMPRESE” .

ATTIVITÀ. In qualità di progettista di circuiti integrati a radiofrequenza, il

candidato si occuperà di specificare, progettare e testare circuiti a

radiofrequenza (ad esempio PA, LNA/LNTA, mixer, oscillatori HF, driver LO, VGA

e blocchi TIA in tecnologia CMOS deep sub-micron) interagendo direttamente

con gli architetti di sistema, il team di progettazione digitale, i team di

progettazione AMS e gli ingegneri di test per l’integrazione delle funzioni RF nei

prodotti della famiglia SoC di CORTUs per la connettività wireless. I candidati

ideali devono avere familiarità con il lavoro in un ambiente multiculturale e con

team distribuiti su più sedi.

REQUISITI. Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

● Laurea in ingegneria o laurea in elettronica/telecomunicazioni o

equivalente;

● Solido background nella microelettronica RF con almeno 10+ anni di

esperienza nella progettazione di circuiti integrati a radiofrequenza.

● Esperienza diretta di tape-out nella progettazione e nel test di uno o più

dei seguenti blocchi RF: PA, LNA, mixer, oscillatori HF, driver LO, VGA e

TIA;

● Esperienza nelle tipologie di architetture di gestione dell’alimentazione,

quali controllo PWM, controllo constant-on-time e controlli in modalità

tensione/corrente.

● Capacità di gestire la progettazione di circuiti di gestione

dell’alimentazione CMOS/BCD (nuck, boost, LDO, bandgap, bias,

comparatori e amplificatori operazionali) con i principali strumenti EDA,

rispettando i vincoli di prestazioni, area, potenza e velocità.

● Capacità di rivedere e fornire feedback per la progettazione di circuiti

stampati dal punto di vista della potenza e degli I/O associati.

● Conoscenza della costruzione fisica e delle caratteristiche di condensatori

e induttori (on-chip e off-chip).

● Conoscenza dei fenomeni di Latch-Up e ESD per garantire la sicurezza

funzionale del sistema.

● Lingua inglese scritta e parlata.

Sono altamente preferibili le seguenti ulteriori competenze (plus):

● Esperienza nella modellazione di circuiti in Matlab, VerilogA, Python o C

per i concetti prima dell’implementazione.

● Validazione di progetti analogici/di potenza su un banco di laboratorio

utilizzando analizzatori di spettro, oscilloscopi, generatori di segnali, ecc.

● Progettare, con dettagliata attenzione al testing, scrivere piani di test per

l’assetto e la calibrazione, collaborare con gli ingegneri di test.

● Sviluppo di software con C/C++ .

● Linguaggio di programmazione di script (ad es. perl, shell, phyton).

● Familiarità con il software embedded in tempo reale (in particolare il

debug).

OFFERTA. Tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.

Si prevedono stipendio interessante, buono pasto, assicurazione sanitaria e

assistenziale. Livelli di benefit più alti saranno presi in considerazione per i

candidati ideali. La collaborazione e il lavoro di squadra sono molto apprezzati e

i risultati sono debitamente celebrati. R.A.L. tra i 40K e i 65k euro annui.

Per info, Ufficio Coordinamento Lecce: tel. 0832/1566017,

ido.coordinamento.lecce@arpal.regione.puglia.it