Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 20° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 26 annunci, relativi a 46 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 10 posizioni aperte. Nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 4 posizioni. Si trovano inoltre 25 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore della Sanità, 1 posizione nel settore delle Pulizie e Servizi alle presone e 3 posizioni nel settore dell’Agricoltura. 2 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone appartenenti alle categorie protette.

A ciò si aggiungono 14 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei

servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offertedi lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte categorie protette

ART.18 L.68/99

Mottola (TA) – ADDETTI ALLA CARTEGGIATURA – Rif. offerta 7099/2024

Azienda sita a Mottola (TA ), operante in attività di “FABBRICAZIONE

SERRAMENTI” ricerca una risorsa appartenente alle CATEGORIE PROTETTE ex

art. 18 L.68/99 per la figura professionale di “ADDETTI ALLA CARTEGGIATURA”

da inserire nella propria sede. Previsto contratto FULL-TIME a tempo

determinato (7 MESI). INDISPENSABILE aver maturato pregressa esperienza

nella mansione.

Taranto (TA) – ADDETTI ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER – Rif.

offerta 7495/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante nel settore in

“Telecomunicazioni/Servizi di Customer Care” ricerca ADDETTI

ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART-TIME a tempo

determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella

mansione.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE –

Rif. offerta 7293/2024

Azienda agricola, ricerca n. 02 IMPIEGATI COMMERCIALI/AMMINISTRATIVI,

addetti al rapporto con i fornitori, assistenza alla vendita, conoscenza della

contabilità in generale.

Guagnano (LE) – SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Rif.

offerta 7215/2024

Azienda vinicola, con sede di lavoro a Guagnano (Le), ricerca n.1 addetto

amministrativo/contabile da inserire nel proprio staff. La figura ricercata si

occuperà della tenuta delle scritture di contabilità generale e di contabilità

analitica, della verifica e registrazioni relative alla contabilità clienti e fornitori,

delle riconciliazioni bancarie, delle attività amministrative. Si richiede buona

conoscenza della normativa fiscale, buona capacità dell’utilizzo del Pc e dei

software applicativi e gestionali, esperienza e autonomia nella mansione,

capacità di problem solving, buone capacità comunicative e relazionali. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a

tempo indeterminato.

Taranto (TA) – SI CERCANO BROKER ASSICURATIVO – Rif. offerta

6112/2024

Azienda attiva nel settore assicurativo cerca n. 5 brokers da inquadrare nelle

forme della collaborazione occasionale. Sono richiesti possesso del diploma di

maturità o di laurea ed il possesso della patente B.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA NUMERO DUE

ADDETTI COMMERCIALI – Rif. offerta 7590/2024

Il candidato dopo un periodo di prova di training presso gli uffici, deve essere

in grado di gestire principalmente l’attività di sviluppo commerciale con le

aziende del territorio di competenza assegnate. Deve coordinarsi con il

responsabile commerciale partendo da analisi e proiezioni di sviluppo a livello

territoriale , pianificare l’attività commerciale quotidiana dei clienti attraverso

contratti proattivi, telefonici e in visita. Redigerà, presenterà e discuterà offerte

commerciali. Capacità di Problem Solving. L’azienda in base ai requisiti del

lavoratore offrirà un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato full

time, i requisiti richiesti sono il possesso di un diploma di scuola superiore e la

buona conoscenza informatica. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta

ad entrambi i sessi.

Costruzioni – Impianti – Logistica

Massafra (TA) – SI CERCA GEOMETRA PER IMPRESA EDILE – Rif. offerta

6872/2024

Si ricerca per una impresa del territorio operante nel settore edile, di un

geometra con esperienza che si occuperà del computo metrico, dei preventivi e

dell’attività contabile.

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA OPERATORE DI MAGAZZINO – Rif.

offerta 7587/2024

La risorsa ricercata si occuperà della sistemazione carico e scarico della merce

in arrivo utilizzando il muletto è richiesta per questa mansione il patentino da

mulettista. Fascia di età dai 28 ai 40 e residenza nei comuni di Martina Franca,

Locorotondo, Cisternino, Ceglie Messapica, Crispiano e zone limitrofe. Si offre

contratto di Apprendistato o a tempo determinato full time di 3/4 mesi con

possibilità di trasformazione . Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA NUMERO DUE

ELETTRICO o ELETTRONICO o MECCATRONICO – Rif. offerta 7588/2024

Formazione e conoscenza approfondita dei processi produttivi industriali o

artigianali per il settore elettrico e/o elettronico e/o meccatronico essere in

grado di organizzare le fasi di lavoro, eseguire le operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria di macchine automatiche. Capacità di problem solving.

Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – AZIENDA METALMECCANICA RICERCA UN

MAGAZZINIERE – Rif. offerta 7589/2024

La risorsa ricerca si occuperà del funzionamento e verifica delle operazioni

logistiche che si svolgono all’interno del magazzino dallo scarico carico alla

spedizione della merce. Il contratto offerto a seconda dei requisiti del

lavoratore è: Apprendistato o contratto a tempo indeterminato full time. Il

requisito del lavoratore è il possesso di un diploma superiore. Ai sensi dell’art.

1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Ristorazione e turismo

Torricella (TA) – SI CERCANO TRE BANCONISTI DI GELATERIA – Rif.

offerta 7691/2024

Azienda con sede di lavoro a Torre Ovo (Torricella), ricerca 3 banconisti di

gelateria. Le figure ricercate si occuperanno dell’accoglienza dei clienti, del

servizio al banco di gelati, frullati, del rifornimento del banco frigo. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part-time. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE CAMERIERI – Rif. offerta 7708/2024

Struttura alberghiera, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria

(Ta), ricerca n.2 camerieri per la stagione estiva. Le risorse verranno adibite

alle seguenti mansioni: accoglienza della clientela, presentazione del menù,

gestione delle ordinazioni, servizio ai tavoli, pulizia e riassetto dei locali. Si

richiede esperienza nel settore, capacità di lavorare in team, attenzione alle

esigenze del cliente e buone doti comunicative e relazionali. Si offre contratto

di lavoro a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai

sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Sava (TA) – SI CERCANO TRE ADDETTI AL SERVIZIO BAR – Rif. offerta

7710/2024

Bar, con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca tre risorse da inserire nel proprio

staff. Le figure professionali verranno adibite alle seguenti attività: accoglienza

clienti, presentazione del menù, ordinazioni e servizio ai tavoli. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, part-time. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE RECEPTIONIST – Rif. offerta 7722/2024

Struttura turistico/alberghiera, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna –

Manduria (Ta), ricerca, per la stagione estiva, n.2 receptionist da inserire nel

proprio staff. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza della clientela in arrivo,

delle operazioni di annotazione dei nominativi e assegnazione delle camere,

della gestione delle richieste dei soggiornanti, della gestione delle partenze. Si

offre contratto di lavoro a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di

riferimento. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i

sessi.

Manduria (TA) – SI CERCANO DUE BARISTI – Rif. offerta 7737/2024

Struttura ricettiva, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta),

ricerca, per la stagione estiva, n.2 baristi da inserire nel proprio organico. Le

risorse si occuperanno della preparazione della caffetteria, di bevande semplici

e cocktails durante la colazione, pranzo e cena. Si offre contratto a tempo

determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Ai sensi dell’art. 1

L.903/77, la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. Codice Offerta N.7737/2024

Torricella (TA) – SI CERCANO RECEPTIONIST D’ALBERGO DIURNO – Rif.

offerta 7457/2024

Si ricercano a Torricella due receptionist d’albergo diurno, che abbiano

esperienza nel medesimo ruolo in strutture stagionali. Costituisce titolo

preferenziale la conoscenza e la gestione del timeshare. La figura deve

occuparsi delle attività di check-in e check-out e delle altre pratiche previste

dalle procedure aziendali, espletare le operazioni contabili e amministrative di

reparto, saper utilizzare software gestionali alberghieri (preferibilmente PMS

Leonardo), conoscere in maniere fluente la lingua inglese.

Manduria (TA) – SI CERCANO ADDETTI AL BANCO NEI SERVIZI FAST FOOD – Rif. offerta 7350/2024

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione

veloce, ricerca n. 3 addetti al banco self service , anche senza esperienza, che

si occupino dell’accoglienza della clientela, della presentazione del menù, delle

ordinazioni di cibi e bevande. dell’ allestimento e pulizia dei tavoli e delle

attrezzature. Si richiede predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro in

team. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione

a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Manduria (TA) – SI CERCANO ADDETTI ALLA CUCINA – Rif. offerta

7351/2024

Attività con sede in Manduria (Ta), operante nel campo della ristorazione

veloce, ricerca n.2 addetti alla cucina , anche senza esperienza, che si occupino

della preparazione di cibi che richiedono brevi tempi di preparazione, della cura

e della conservazione degli alimenti, dell’igiene dei luoghi di lavoro e delle

attrezzature. Si richiede predisposizione al lavoro in team, disponibilità al

lavoro su turni. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato. Retribuzione come da CCNL di

riferimento.

Manduria (TA) – SI CERCA AIUTO CUOCO – Rif. offerta 7213/2024

Ristorante con sede di lavoro in Manduria, ricerca n. 1 aiuto cuoco per la

stagione primavera – estate 2024. La risorsa verrà impiegata nelle attività di

assistenza e supporto al cuoco nelle fasi della preparazione, presentazione e

decorazione dei piatti, del confezionamento e della corretta conservazione degli

alimenti secondo le norme igienico sanitarie. Si richiede serietà e affidabilità,

capacità nell’utilizzo delle attrezzature di cucina, pazienza, spirito di

collaborazione, precisione. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si

offre contratto full time tempo determinato 6 mesi. Retribuzione come da CCNL

di riferimento.

Maruggio (TA) – SI CERCANO ADDETTI ALL’ ACCOGLIENZA CLIENTI – Rif.

offerta 7278/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 2 addetti all’accoglienza per la stagione estiva. La

risorsa si occuperà dell’accoglienza dei clienti, assistenza e accompagnamento

ai tavoli, presentazione del menù, allestimento, pulizia e riordino dei luoghi di

consumazione. Si offre contratto di lavoro part time 30 ore, a tempo

determinato della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Maruggio (TA) – SI CERCANO ADDETTI LINEA CUCINA – Rif. Offerta

7279/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a

Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 2 aiuto-cucina per la stagione estiva

con esperienza lavorativa nella mansione. Le risorse saranno adibite alle

seguenti attività: preparazione linea antipasti e insalate e impiattamento dei

cibi ordinati, riassetto e pulizia delle attrezzature e degli ambienti di lavoro. Si

richiede capacità di utilizzo di piastre e lavastoviglie. Si offre contratto di lavoro

part time, 30 ore settimanali, tempo determinato della durata di 4 mesi.

Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Martina Franca (TA) – SI RICERCANO ADDETTI AL RICEVIMENTO – Rif.

offerta 7626/2024

La risorsa con ottima conoscenza della lingua inglese, deve occuparsi della

comunicazione e informazione agli ospiti durante il loro soggiorno. Altre

mansioni della risorsa saranno l’accoglienza delle persone che entrano nella

hall, rispondere alle informazioni degli utenti , gestire le telefonate e

organizzare documenti. Inoltre deve essere di supporto alla preparazione e al

servizio delle colazioni. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad

entrambi i sessi.

Martina Franca (TA) – SI RICERCANO CAMERIERI AI PIANI E SALA – Rif.

offerta 7630/2024

La risorsa con buona conoscenza della lingua inglese, deve occuparsi delle

pulizie delle stanza (4) e del servizio colazioni, preparazione e sistemazione

sala e accoglienza della clientela. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è

rivolta ad entrambi i sessi.

Pulizie e servizi alla persona

Massafra (TA) – SI CERCA COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA –

Rif. offerta 6463/2024

Per un noto istituto di formazione professionale sito in Massafra, siamo alla

ricerca di un collaboratore professionale con funzioni anche di conducente

pulmino. La figura si occuperà principalmente della sorveglianza agli alunni,

della pulizia edifici, della custodia e del trasporto degli alunni con pulmino.

Requisiti essenziali sono il possesso delle patenti D e CQC per trasporto

persone. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte

le età.

Sanità

Palagiano (TA) – SI CERCA FARMACISTA COLLABORATORE – Rif. offerta

6488/2024

Farmacia sita in Palagiano cerca n.1 farmacista collaboratore. Sono richiesti il

possesso della laurea in farmacia, l’iscrizione all’Albo professionale dei

farmacisti e almeno due anni di esperienza nella mansione. Sono altresì

richiesti il possesso della patente di guida e la disponibilità di un mezzo proprio

per gli spostamenti. Sono titoli di preferenza la capacità di utilizzo della

piattaforma gestionale Winfarm ed una discreta conoscenza dell’inglese

parlato.

Agricoltura

SAVA (TA) – SI CERCANO TRE BRACCIANTI AGRICOLI – Rif. offerta

7497/2024

Azienda agricola con sede a Sava (Ta), ricerca tre braccianti agricoli. Le figure

ricercate dovranno occuparsi della gestione di tutto il ciclo della vigna. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, full time. L’offerta è rivolta a

entrambi i sessi. Retribuzione come da CCNL di riferimento.