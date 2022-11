Pubblicità in concessione a Google

Presso il CpI di Grottaglie , seguendo le indicazioni contenute ai seguenti link sulla piattaforma LAVORO PER TE – PUGLIA (accessibile con credenziali SPID) è possibile inserire il proprio CV e candidarsi per i seguenti profili:

ATTENZIONE: per candidarsi è indispensabile il. Sarà possibile candidarsi entro la data di scadenza indicata nell’annuncio. Le persone interessate potranno inserire in piattaforma ilche sarà verificato con riferimento alla coerenza con i requisiti richiesti e, previa verifica della effettiva disponibilità,per eventuali colloqui di selezione.

E’, inoltre, possibile contattare il Centro per l’Impiego di Grottaglie all’indirizzo ido.grottaglie@regione.puglia.it per richiedere un appuntamento per informazioni e/o colloqui di orientamento, in presenza e/o in modalità da remoto.