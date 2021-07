Pubblicità in concessione a Google

Offerta di lavoro disponibile presso il Centro per l’Impiego di Grottaglie. E’ possibile candidarsi per il profilo di “ELETTRICISTA DI CANTIERE”. Sarà possibile candidarsi entro il 31/07/2021.

Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum che sarà verificato con riferimento alla coerenza con i requisiti richiesti e segnalato immediatamente alle aziende interessate, all’indirizzo mail ido.grottaglie@regione.puglia.it indicando nell’oggetto “COGNOME NOME e Rif.to”. Collegarsi al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1CCq8Xad8MWVbuXDLZ1BLstgq4lRlkv4updHMf1-SLxA/viewform?edit_requested=true

Ulteriori posizioni aperte presso il Centro per l’Impiego di Grottaglie e gli altri Centri della provincia sono consultabili al seguente link:

https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/offertedilavoro/vacancy-taranto

Si raccomanda di leggere attentamente gli annunci e di seguire la procedura indicata per candidarsi.

E’, inoltre, possibile contattare il Centro per l’Impiego di Grottaglie all’indirizzo cpi.grottaglie@regione.puglia.it per richiedere un appuntamento per informazioni e/o colloqui di orientamento, in presenza e/o in modalità da remoto.