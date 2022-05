Pubblicità in concessione a Google

Cerchi lavoro? Presso il CpI di Grottaglie, seguendo le indicazioni contenute ai seguenti link sulla piattaforma LAVORO PER TE – PUGLIA , è possibile registrarsi e richiedere le proprie credenziali, inserire il proprio CV e candidarsi per seguenti profili:

Pubblicità in concessione a Google

Cameriere / Commis di Sala:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205911

Barman:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205912

Cameriere Bar:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205913

Aiuto Cuoco / Commis di Cucina:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205922

Addetti alla gestione della formazione e tutoring:

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205928

Cameriere / Commis de Bar

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205930

Chef de Rang

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205931

Chef di Cucina

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205936

Cameriere o aiuto Cameriere

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205938

Aiuto Pizzaiolo

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205939

Cuoco o Aiuto Cuoco

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205946

Personale di fatica / Lavapiatti

https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/205948

ATTENZIONE: per candidarsi è indispensabile il possesso dello SPID. Sarà possibile candidarsi per il lavoro entro la data di scadenza indicata nell’annuncio. Gli interessati potranno inserire in piattaforma il proprio curriculum che sarà verificato con riferimento alla coerenza con i requisiti richiesti e, previa verifica della effettiva disponibilità, segnalato immediatamente alle aziende interessate per eventuali colloqui di selezione.

Ai link segnalati sono disponibili tutte le informazioni sul dettaglio delle posizioni e sulle modalità di candidatura.

E’, inoltre, possibile contattare il Centro per l’Impiego di Grottaglie all’indirizzo cpi.grottaglie@regione.puglia.it per richiedere un appuntamento per informazioni e/o colloqui di orientamento, in presenza e/o in modalità da remoto.