Pubblicità in concessione a Google

Si ricerca Personale da impiegare in varie mansioni per attività di ristorazione a Maruggio (TA). Ecco l’annuncio.

Pubblicità in concessione a Google

Attivita’ di ristorazione con sede di lavoro a Maruggio (TA) cerca:

– 02 addetti sala

– 01 aiuto cucina

– 01 personale di cucina

Si richiede esperienza nella mansione per la quale ci si candida, disponibilita’ di lavoro su turni con un giorno di riposo settimanale. E’ prevista formazione di base da svolgersi a Lecce entro aprile 2022.

Il contratto offerto sarà’ a tempo determinato pieno.

Come candidarsi per l’attività di ristorazione

Gli/le interessati e possono inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail:

didattica@agenziafornativaulisse.it

Saranno presi in considerazione solo cv completi di tutti i dati, compreso autorizzazione al trattamento dei dati personali e correlati di C2 storico. Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche.

I colloqui si terranno a Lecce presso la sede di Cime di Rapa. La selezione avverrà su colloquio individuale e prova pratica.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.