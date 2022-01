Pubblicità in concessione a Google

Per chi cerca lavoro, ecco le posizioni aperte presso il Centro per l’Impiego di Grottaglie, sono vari i profili ricercati e in differenti ambiti, sia sul territorio sia all’estero.

Pubblicità in concessione a Google

Presso il CpI di Grottaglie, seguendo le indicazioni contenute ai seguenti link è possibile candidarsi per i profili di:

“ADDETTO CUCINA”

https://docs.google.com/forms/d/1z8wyUvL9SRgqBWgvBWrZ_2jlMv7Rh3wJzra9U1R2QFQ/viewform?edit_requested=true

“BARMAN”

https://docs.google.com/forms/d/15m1wC3YxAe6I1BQ84UUrXnm0Hs3_2WGgmcKDQVAREjc/viewform?edit_requested=true

“ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”

https://docs.google.com/forms/d/1J28nZCYl1j83PQOcYAqGtzyaJVQqVzaRzpYMe04pUUo/viewform?edit_requested=true

“DIRETTORE DI SALA”

https://docs.google.com/forms/d/16Zm6XOkLjFH3j1F_4J4peg2vL9Taw_gr0a2Psu1lYkU/viewform?edit_requested=true

“CHEF”

https://docs.google.com/forms/d/1gWf_tG9hxEasW9lZDnk8Zd-QekiWDLN-knAphZvg3wA/viewform?edit_requested=true

“PIZZAIOLO SPECIALIZZATO”

https://docs.google.com/forms/d/1iQSFwA7D6zvfohyyY4lq9SbGFe1Qtg8BTbLEI6GXsIQ/viewform?edit_requested=true

“BANCONISTI”

https://docs.google.com/forms/d/1bTXX-GJ7Vfcwfomskf9m8MuKMfL11QXyDLCbujL2O8s/viewform?edit_requested=true

“CAMERIERI”

https://docs.google.com/forms/d/1sngyHBml9Gqnm0OsW3ZipPA83yURYivCXAWpn67QRW4/viewform?edit_requested=true

Sarà possibile candidarsi entro la data di scadenza indicata nell’annuncio. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum che sarà verificato con riferimento alla coerenza con i requisiti richiesti e segnalato immediatamente alle aziende interessate, all’indirizzo mail ido.grottaglie@regione.puglia.it indicando nell’oggetto “COGNOME NOME e Rif.to”

Ulteriori posizioni aperte presso il Centro per l’Impiego di Grottaglie e gli altri Centri della provincia sono consultabili al seguente link:

https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/offertedilavoro/vacancy-taranto

Si raccomanda di leggere attentamente gli annunci e di seguire la procedura indicata per candidarsi .

Per chi fosse interessato anche ad Offerte di Lavoro all’estero, si segnalano le seguenti posizioni aperte:

1) profilo: cuoco (4 offerte con requisiti e destinazione differente)

dove: germania

scadenza: tutte scadono 15.02.2022

2) settore ICT

profilo: SW e web developer

dove: germania

scadenza: 15.02.2022

profilo: programmatore

dove: germania

scadenza: 15.02.2022

profilo: amministratore di sistema

dove: germania

scadenza: 15.02.2022

profilo: metal worker

dove: germania

scadenza:15.12.2022

profilo: muratori-bricklayers

dove: germania

scadenza 23.01.2022

Ulteriori informazioni sul dettaglio delle posizioni e sulle modalità di candidatura si possono richiedere via mail contattando all’indirizzo cpi.grottaglie@regione.puglia.it il Centro per l’Impiego e specificando nell’oggetto “Opportunità di lavoro all’estero – RETE EURES”

E’, inoltre, possibile contattare il Centro per l’Impiego di Grottaglie all’indirizzo cpi.grottaglie@regione.puglia.it per richiedere un appuntamento per informazioni e/o colloqui di orientamento, in presenza e/o in modalità da remoto.