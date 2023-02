Pubblicità in concessione a Google

“Quando si procederà alla attesissima ricollocazione del gruppo statuario del Cristo in Croce “Il Calvario”? Questa l’Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Ecco il testo della nota diffusa ai media, con firma del Presidente del Gruppo Consiliare del PD di Grottaglie, Francesco Donatelli: “PREMESSO che:

• Con delibera n.618 del 28/12/2015, la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare dei “Lavori di smontaggio e rimontaggio del gruppo statuario oltre alla manutenzione straordinaria della muratura del Castello nella quale è collocato”. Ma nel 2019, a lavori conclusi e collaudati, si scopre l’esigenza di effettuare ulteriori lavori di consolidamento della nicchia sinistra del complesso;

• Come è noto il restauro risulta egregiamente effettuato dai professori Giovanni SPAGNULO e Francesco MAGGIO, con la collaborazione dello stesso autore, il compianto Prof. Vincenzo DE FILIPPIS, a cui hanno collaborato gli studenti del Liceo Artistico e che l’opera restaurata è stata consegnata nel 2019 all’Amministrazione Comunale per essere ricollocata;

• A seguito di una interrogazione sull’argomento del Gruppo consiliare del PD, il 10 marzo 2022 l’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici dichiarava che, avendo acquisito il parere della Sovraintendenza e dell’esperto di restauro ceramico, si impegnava ad affidare i lavori per riposizionare il Calvario, insieme al restauro della nicchia;

CONSTATATO che, con Determinazione del Settore Uffici Lavori Pubblici n. 114 del 25/1/2023, si liquidava all’arch. Ciro Masella, incaricato dei lavori in questione, il compenso professionale in acconto per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva.

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Francesco Donatelli, nella sua qualità di Presidente del Gruppo Consiliare del PD, ai sensi dell’art.29 del Regolamento del Consiglio Comunale, rivolge la seguente INTERROGAZIONE per sapere se, a seguito dei sopracitati impegni dell’amministrazione comunale, i lavori di riposizionamento del Calvario insieme al restauro della nicchia sono stati affidati e per conoscere i tempi necessari al completamento dei lavori e della attesissima ricollocazione del gruppo statuario del Cristo in Croce “IL CALVARIO”. – Conclude la nota.