Come fare per sapere che Santo è oggi? Molti calendari, soprattutto quelli più grandi da appendere al muro, riportano per ogni giorno di ogni mese anche il nome di un Santo.

Questa usanza ha origine nel mondo cattolico, dove il calendario liturgico associa uno o più santi ad ogni giorno dell’anno, in modo da averne ogni giorno uno da commemorare, il cosiddetto “Santo del Giorno”.

Solitamente la data in cui si festeggia coincide con la data della morte dello stesso, in quanto la morte terrena corrisponde alla nascita in cielo. Ci sono dei santi le cui date di commemorazione sono ben note e corrispondono a vere e proprie feste, come nel caso, ad esempio, di San Giuseppe il 19 marzo.

Che santo è oggi?

Conoscere quale Santo si festeggia giorno per giorno è utile per magari rivolgere le proprie preghiere per particolari motivi o intercessioni; ognuno infatti ha un particolare dono e pregarlo può aiutare a ricevere una grazia, o protezione.

Per fare alcuni esempi ci si rivolge a Santa Lucia per richiedere particolare protezione per gli occhi e la vista, a Sant’Antonio da Padova per richiedere protezione per i bambini, ci si rivolge a San Cristoforo si sta per intraprendere un viaggio… Per ogni sfaccettatura della vita quotidiana si può trovare un santo a cui rivolgersi e farlo nel giorno della sua commemorazione è come amplificarne l’importanza.

Festeggiare l’onomastico

Conoscere il Santo del giorno è utile per meglio ricordare onomastici di familiari, parenti, amici, colleghi di lavoro. Ad eccezione dei nomi più comuni (Giuseppe, Antonio, Francesco, Rita, …) di cui ricordiamo facilmente la data di celebrazione del Santo, può essere utile sapere che santo è oggi per non dimenticare gli auguri o una preghiera.

Al giorno dell’onomastico, soprattutto al Sud Italia, si dà mota importanza; festeggiare il Santo di cui si porta il nome è un modo per commemorare, ringraziare, ma anche chiedere protezione, aiuto e conforto.