Addio a Benito Gerlone, custode della memoria e della tradizione di Grottaglie. Grande amico di GIR, grande innamorato della nostra Grottaglie.

Grottaglie perde una delle sue figure più rappresentative: Benito Gerlone si è spento, lasciando un segno indelebile nella storia della città. Non era solo un custode delle tradizioni legate alla festa di San Ciro, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutte le tradizioni grottagliesi, che ha raccontato e difeso con passione e dedizione.

Benito non si limitava a tramandare la memoria della sua città: era anche un uomo impegnato nella società e nella politica, sempre pronto a battersi per il bene di Grottaglie e della sua comunità. La sua voce, la sua esperienza e il suo amore per il territorio lo hanno reso una figura di spicco, rispettata e stimata da tutti. Soprattutto da chi gli ha sempre riconosciuto quel ruolo che era riuscito a costruirsi.

Solo pochi giorni fa, noi di GIR abbiamo voluto rendergli omaggio ripubblicando un’intervista rilasciata diciassette anni fa al nostro Carlo Caprino. In quell’occasione, Benito raccontò con emozione la storia della festa di San Ciro, testimoniando ancora una volta il suo legame profondo con la città.

Sua figlia, Annamaria Gerlone, ci raccontò pochi giorni fa, di aver avuto la percezione che Benito avesse riconosciuto la sua voce, e noi abbiamo pensato che magari avesse ricordato quel momento, come se, per un attimo, fosse tornato a quei giorni in cui condivideva con noi la sua memoria e il suo sapere.

Benito Gerlone è stato un amico sincero di GIR e un esempio per tutta la comunità. Il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione resteranno impressi nella storia di Grottaglie, come patrimonio prezioso per le generazioni future.

Alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, il nostro più sentito abbraccio.

Ciao, Benito. Grazie per tutto.