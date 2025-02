Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie perde uno dei suoi volti più amati e conosciuti: Emidio Castello. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti increduli, proprio come quando, anni fa, chiuse il suo storico bar, gelateria e pasticceria Stella Artois, in via Marconi. Un luogo che non era solo un esercizio commerciale, ma un vero punto di riferimento per la comunità.

In queste ore, in tanti lo stanno ricordando con affetto e nostalgia. Il suo nome è legato a un’epoca in cui prendere un caffè non era solo un gesto quotidiano, ma un’occasione di incontro, di scambio e di confronto. Chiunque varcasse la soglia del suo locale sapeva di trovare non solo un ottimo caffè o un gelato speciale, ma anche il calore della sua accoglienza e la cordialità di una chiacchierata sempre piacevole. Questo era Emidio.

Pubblicità in concessione a Google

Noi di GIR lo conoscevamo bene. Fino alla chiusura del suo bar, Emidio è stato il protagonista della nostra pausa quotidiana. A volte ci aspettava, altre volte si prendeva con noi un caffè, come un amico che condivide il tempo con chi gli è caro. Il suo modo di fare era unico: sempre pronto al dialogo, sempre disponibile a un sorriso o a una parola di conforto.

Nello scatto di Antonio Santoro (che ringraziamo per la condivisione sulle pagine social di Gir) emerge proprio la sua quotidianità, quello che per tanti lui era.

Ciao Emidio, porteremo sempre con noi il tuo ricordo, la tua ospitalità e il tuo modo speciale di accogliere la gente. E nessuno potrà mai replicare il tuo caffè, i tuoi gelati, i tuoi dolci. Il tuo nome resterà impresso nella memoria di Grottaglie, come simbolo di una tradizione che hai saputo portare avanti con passione e dedizione.

Grazie per tutto quello che ci hai regalato. Riposa in pace.