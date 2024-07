Pubblicità in concessione a Google

Una comunità affranta, incredula, sgomenta. Cosi si presenta la città di Grottaglie in questa domenica di mezza estate. Il risveglio è stato atroce, peggio di una coltellata: una giovane vita ha raggiunto prematuramente il Signore in cielo. 19 anni e chissà quante pagine avresti scritto in quel diario chiamato vita. Siamo tutti letteralmente sgomenti, tutti terribilmente afflitti. La cerimonia funebre sarà celebrata lunedì 22 luglio, alle ore 16:30, nella Chiesa della Madonna del Carmine.



