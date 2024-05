Ciao Lillino

Pubblicità in concessione a Google

Ci vediamo da Marangi. Per tanti anni è stato questo il ritrovo in quel di Grottaglie per generazioni di ragazzi (e non solo). Da Marangi… Ci vediamo lì. E li trovavi sempre Lillino.

Grottaglie saluta Lillino Marangi, commerciante storico della nostra città, scomparso nelle ultime ore. Le sue attività sono state da sempre punto di incontro di tanti grottagliesi: il suo non era solo un bar, una pasticceria, un locale… Marangi era per molti… casa.

I funerali si svolgeranno venerdì 17 maggio alle ore 16.30 presso la chiesa Madonna delle Grazie.

Grottaglie dà l’ultimo saluto a Lillino… con lui va via un pezzo della storia grottagliese legata alle attività commerciali. L’altro pezzo vive, e continua ad esser ritrovo per tanti, con l’attività di suo figlio Fabio.