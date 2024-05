Pubblicità in concessione a Google

Ciliegia Ferrovia. “A rischio gelo anche le pregiate ciliegie della varietà Ferrovia in Puglia con le piante che risentono dell’abbassamento delle temperature notturne e i fiori che restano bruciati dal freddo.”

A denunciarlo è Coldiretti Puglia, con i tecnici in campo che stanno verificando gli effetti delle ondate di gelo sulle coltivazioni agricole in provincia di Bari a Santeramo, Rutigliano e Gioia del Colle, nel tarantino in Valle d’Itria, a Martina Franca e Castellaneta, nel nord barese e in Capitanata.

La Ciliegia Ferrovia

La Ciliegia Ferrovia è una varietà di ciliegia originaria delle Murge, in Puglia. La buccia è di colore rosso vermiglio, la polpa è di colore rosa. Ha una forma a cuore e un peduncolo allungato. La consistenza della polpa è forte e croccante ed ha un sapore intenso, dolce e succoso. Il periodo di maturazione va da maggio a giugno. È possibile mantenerla fresca per parecchi giorni (7 giorni circa).

“La produzione di ciliegie è destinata esclusivamente al consumo fresco e per questa ragione devono essere mantenute integre le pezzature – Insiste Coldiretti Puglia – particolarmente consistenti per la ciliegia Ferrovia, la compattezza ed il sapore, attività che richiedono un’accuratezza nelle fasi di coltivazione e di raccolta facilmente riscontrabili, per cui la mano dell’uomo non può essere sostituita dalle macchine.”