Per la migliore gestione degli ingressi e per andare incontro alle esigenze dei cittadini, che andranno a rendere omaggio ai propri cari defunti presso il Cimitero Comunale di Grottaglie, l’Amministrazione ha disposto una serie di misure, considerando anche l’emergenza Covid in atto, e l’afflusso che generalmente si registra in questi giorni.

Porte di ingresso

Si potrà accedere al Cimitero dal primo e ultimo cancello. L’uscita, invece, sarà consentita solo dal cancello centrale.

Servizio trasporto gratuito per Ognissanti

Per i cittadini con disabilità che necessitano del trasporto dalla propria abitazione al cimitero, sarà possibile concordare l’accompagnamento.

L’amministrazione comunale ha attivato dal 30 ottobre al 2 novembre un servizio di trasporto gratuito, dalle 9 alle 16.30, per permettere ai cittadini con disabilità di rendere omaggio ai propri cari defunti.

Per tutti coloro che necessitano del trasporto dalla propria abitazione al cimitero, sarà possibile concordare l’accompagnamento chiamando il numero 345.8418081.

Tutti gli autisti e gli utenti saranno dotati di dispositivi di sicurezza e i mezzi saranno adeguatamente sanificati.

Misure anti Covid

Potranno accedere al Cimitero massimo di 70 persone per volta, con la previsione di massimo 2 persone per nucleo familiare, con una permanenza al suo interno di massimo 30 minuti, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, dal 27.10.2020 al 05.11.2020, demandando al personale delle Associazioni di volontariato della Protezione Civile la disciplina dell’ingresso e dell’uscita dal Cimitero Comunale.

Divieto di assembramento

Resta il divieto di assembramento sia nelle aree comuni che nelle cappelle di famiglia.

Tombe e congreghe

E’ consentita la permanenza di un numero massimo di 6 persone all’interno delle cappelle e tombe delle Congreghe.

Santa Messa il 2 novembre

In occasione della Santa Messa in memoria dei defunti che si celebrerà il 2 novembre 2020, ad un numero massimo di 15 persone, rispettando, in ogni caso, il distanziamento sociale.