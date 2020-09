Pubblicità

After 2, film diretto da Roger Kumble, è tratto dal bestseller “After – Un cuore in mille pezzi” di Anna Todd ed è il sequel dell’omonimo film del 2019. Abbiamo lasciato Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) in riva al lago con quella romantica frase con cui lui le dichiarava il suo amore.

Pubblicità

La loro relazione era iniziata in modo tumultuoso e proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, Tessa ha scoperto fino a che punto può arrivare la crudeltà di Hardin. Dopo aver saputo che il ragazzo aveva scommesso con i suoi amici di farla innamorare di lui, Tessa è completamente fuori di sé e crede che Hardin non potrà mai cambiare. È convinta che il lato da bad boy di Hardin prevalga su quello riflessivo e dolce di cui si è innamorata. D’altra parte Hardin la ama davvero e non si fermerà di certo davanti a un “no” iniziale per riaverla.

In questo nuovo capitolo i due dovranno affrontare diverse sfide per tornare non uniti come prima, ma più di prima. Tessa suscita l’interesse di altri ragazzi, disposti a farle dimenticare Hardin, ma non soltanto la sua sfera sentimentale è un completo caos.

Un improvviso ritorno, infatti, sconvolgerà la ragazza: qualcuno che non vedeva da tempo farà capolino nella sua vita, senza alcun preavviso. Hardin invece ha disperatamente bisogno di lei e, sebbene Tessa provi a perdonarlo, non sa ancora quali terribili segreti nasconde il passato del ragazzo.

Data di uscita: 02 settembre 2020

Genere: Sentimentale, Drammatico

Anno: 2020

Regia: Roger Kumble

Attori: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice Accola, Louise Lombard, Dylan Arnold, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie, Pia Mia, Rob Estes

Paese: USA

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Anna Todd, Mario Celaya

Fotografia: Larry Reibman

Montaggio: Anita Brandt-Burgoyne

Produzione: Voltage Pictures

In programmazione dal 2 Settembre 2020

Orario spettacoli: 18:00 – 20:00

Biglietto: feriali Euro 5,50 posto unico – festivi/prefestivi Euro 6,50 – ridotto Euro 5,50

Indirizzo: Piazza 4 Novembre, 35 – Prenotazioni: 099/5622931

In programmazione anche il film Tenet