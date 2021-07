Pubblicità in concessione a Google

Ciro D’Alò sarà candidato per la terza volta a sindaco di Grottaglie. Dopo la mancata elezione nel 2011, anno in cui scattò come consigliere comunale, e la vittoria al ballottaggio nel 2016 contro Michele Santoro, Ciro D’Alò si ricandida per la terza volta (consecutiva) a sindaco di Grottaglie. L’ufficialità arriva dopo mesi di lavoro per costruire il cartello denominato “Grottaglie Next”.

“In continuità con il percorso iniziato cinque anni fa, infatti, il Sindaco uscente D’Alò e le varie anime ecologiste, progressiste e movimentiste coalizzate, si apprestano a compiere “il passo successivo”, che rappresenterà lo slogan di tutta la campagna elettorale. La sfida sarà quella di raggiungere ulteriori ambiziosi obiettivi di sviluppo per Grottaglie, in linea con quelli che sono i principi di sostenibilità economica, sociale e ambiental e definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU, dai quali lo stesso logo della coalizione trae ispirazione. I temi della sostenibilità, infatti, insieme a quelli della crescita economica e la valorizzazione del territorio, saranno solo alcuni dei fili conduttori che caratterizzeranno i prossimi cinque anni di Amministrazione locale.”

E’ quanto si legge nella nota diffusa a margine della presentazione avvenuta lo scorso weekend a Grottaglie.

Con D’Alò, Futura Lab, Insieme a Sinistra, Movimento 5 Stelle, Noi Ci Siamo, Rigenerazione, Sud In Movimento, Viviamo Grottaglie sono le prime 8 liste a suo sostegno ma in queste ore si parla già di una nona lista (ndr Grottaglie Democratica).