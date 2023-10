Pubblicità in concessione a Google

Dieci lunghissimi anni sono già passati dalla scomparsa di Ciro Vitale.



Era il 12 ottobre 2013 è il carabiniere grottagliese perse la vita in servizio, a Vinzaglio, in provincia di Novara. Un tragico evento che costò la vita ad un giovanissimo ragazzo proprio mentre svolgeva il suo lavoro al servizio della comunità.

Nel 2014 a Vinzaglio la posa della targa

Martedì 3 giugno, il Consiglio comunale di Vinzaglio approvò la mozione presentata dal gruppo di minoranza, nella quale si chiedeva la posa di un cippo in memoria del carabiniere Ciro Vitale.

Nel 2014 a Grottaglie l’encomio solenne

Nel 2017 a Grottaglie una targa in Piazza Leopardi

L’apposizione della targa in Piazza Leopardi nacque da una richiesta avanzata con una raccolta di firme dei residenti in questa zona di Grottaglie. Un’aerea molto cara al giovane carabiniere, dove da bambino giocava e trascorreva ore liete.

Nel 2019 la Medaglia d’argento

Diversi anni dopo, nel 2019, lo Stato ha conferito la Medaglia d’Argento al Merito Civile alla memoria del carabiniere grottagliese Ciro Vitale. La data del decreto è del 01/04/2019.

“Con pronta determinazione e generoso slancio intervenendo nottetempo lungo una strada provinciale, non esitava, unitamente ad altro militare, a prestare soccorso agli occupanti di alcuni veicoli che, bloccati per la presenza di alcuni chiodi sulla carreggiata, costituivano grave rischio per la circolazione. Nella circostanza veniva travolto da un’automobile, condotta ad altissima velocità da un uomo sotto l’effetto di sostanze alcoliche, perdendo tragicamente la vita. Luminoso esempio di elevate virtù civiche e di alto senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. 12 ottobre 2013 – Vinzaglio (NO)/ S.P. 596“.

Il conferimento avvenne nella caserma “Ugo DE CAROLIS” di Viale Virgilio, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, dove si svolse la cerimonia del 205° annuale di fondazione dell’Arma.

La consegna del diploma e della Medaglia d’Argento al Merito Civile alla memoria del Car. Ciro VITALE avvenne nelle mani dei Signori Cosimo VITALE, Anna Teresa NISI e Annalisa VITALE, rispettivamente genitori e sorella del militare grottagliese.