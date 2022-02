Pubblicità in concessione a Google

Bella vittoria della WFC Grottaglie che supera per 2-4 anche il Team Scaletta dando continuità al successo interno di domenica scorsa con il Segato.

Biancoazzurre che partono in sordina passando in svantaggio ma reagendo da squadra trovando due gol con Losurdo e Di Sanza che permetterà alle grottagliesi di andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa le occasioni sono tante ma solo due sono finalizzate con Di Sanza e Soloperto. Nel finale di match le siciliane realizzano il 2-4 rete che serve a rendere meno amaro il ko.

Questo il commento post gara del Dirigente Giancarlo Santoro: “La gara di domenica ha visto la squadra sfoggiare ancora una buona prestazione, spinte anche dalla fiducia dell’ultima vittoria casalinga. E’ stata una bellissima partita molto combattuta, con la reazione d’orgoglio da parte delle biancoazzurre dopo il primo gol incassato… Nel secondo tempo tante occasioni create ma solo due finalizzate”.