“Gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà. Come a Betlemme risuoni nella nostra Grottaglie questo meraviglioso canto, motivando il nostro operato al bene e al rispetto comune. La nostra città possa sperimentare tempi nuovi, carichi di soddisfazioni e stupore. La pace regni in ogni cuore per costruire la civiltà dell’amore. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti.”