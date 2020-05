Molto spesso tra le modalità di contatto di un’azienda, un ente, un fornitore di servizi troviamo la possibilità di un contatto telefonico mediante un numero verde.

Cos’è il Numero verde

Il numero verde è un particolare servizio telefonico, che permette di effettuare chiamate in maniera gratuita, addebitando il costo della telefonata al destinatario, intestatario del numero verde. E’ un servizio molto richiesto ed utilizzato perché favorisce e invoglia gli utenti (che non dovranno sostenere i costi della telefonata) al contatto, alla richiesta di informazioni, ecc.

Cos’è il Numero verde

Uno dei fornitori di questo utile servizio è NumeroVerde.com, che offre soluzioni semplici e personalizzate ad aziende, enti, professionisti che desiderano attivare questa modalità di contatto telefonico.

Numero verde ricaricabile

Da alcuni anni è stato creato il numero verde ricaricabile che ha azzerato tutti i costi di attivazione e gestione. Su una numerazione iniziante per 800 viene precaricato del credito telefonico che si scarica gradualmente in base al numero, alla durata e alla provenienza delle chiamate. I numeri di NumeroVerde.com sono ricaricabili, senza canone e senza costi di attivazione. Si paga solo l’effettivo consumo senza ulteriori costi.

La scelta, l’assegnazione e la configurazione del numero verde sono immediate, avvengono in tempo reale 24 su 24 – 7/7, ricaricando con carta, con consegna entro 1 minuto dall’ordine. L’attivazione è immediata ed è possibile effettuarla con carta di credito o Paypal e senza inutili attese si riceve la numerazione funzionante. Non ci sono costi aggiuntivi per ricariche con carta di credito, neanche per le ricariche successive alla prima.

Nessun costo di attivazione

Non è previsto nessun costo di attivazione, per attivare il numero verde è sufficiente una ricarica minima di 150 euro + iva per ricevere il numero con il credito precaricato, già configurato e pronto a ricevere chiamate. Il servizio è senza canone mensile e senza costi fissi.

Come funziona il Numero Verde

Si possono ricevere le chiamate su un numero esistente (fisso o mobile). Non è richiesta nessuna installazione né interventi tecnici in quanto il numero verde utilizza delle linee telefoniche già esistenti. Viene fornito un pannello di controllo online e App gratuita per Android e ios. Si può gestire il numero verde dal pannello di controllo, anche quando ci si trova fuori dall’ufficio grazie all’app gratuita.

Tariffe Numero Verde

Le tariffe sono senza fasce orarie, fascia unica dal Lunedì alla Domenica a qualunque ora a partire da 4 cents + iva al minuto. Sono inoltre a disposizione tantissimi servizi gratuiti inclusi come il centralino IVR, messaggi vocali di base, il pannello di controllo, l’app e tanto altro ancora!

Inserendo un messaggio iniziale che guida il chiamante nelle scelte, si possono smistare le chiamate su uno o più numeri aziendali diretti. Si può quindi creare ad esempio un albero interattivo di risposta (IVR) in base alle informazioni cercate dal cliente e magari portare la chiamata verso una risorsa o verso una funzione aziendale precisa. Un esempio di utilizzo potrebbe essere: “premi 1 per avere informazioni sul nostro prodotto, premi 2 per l’assistenza tecnica, premi 3 per l’amministrazione, premi 4 per inviare un fax” ecc.

Tante aziende hanno scelto di utilizzare il numero verde continuando così a fare business, comodamente e agilmente da remoto, in modalità smart working. Si può rispondere alle chiamate sul numero verde direttamente da smartphone, telefono fisso o sui numeri dei collaboratori (fino a 20 numeri diversi), configurando giorni e orari di operatività dal pannello di controllo web o dall’app.