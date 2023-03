Pubblicità in concessione a Google

Come parcheggiare a Taranto? Ci sono giorni in cui diventa sempre più difficile trovare il posto per poter parcheggiare la propria autovettura, soprattutto nel Borgo e nelle zone a maggior traffico tipo viale Liguria, Corso Italia zona tribunale, via Mazzini… solo per citarne alcune.

A volte poi succede che dopo aver girovagato a lungo per il parcheggio ci ritroviamo però privi di monetine per il ticket delle strisce blu.

Da oggi a Taranto è possibile pagare il parcheggio nelle strisce blu di Kyma Mobilità con il proprio smartphone utilizzando anche l’app “ParkingMyCar”.

Come parcheggiare a Taranto

Questa va ad affiancarsi alle altre app già in servizio sul territorio comunale andando così ad aumentare l’offerta di servizi digitali a favore degli utenti dei parcheggi di Kyma Mobilità.

Oltre all’app ufficiale “Kyma”, infatti, a Taranto per pagare il parcheggio sono disponibili anche le app MooneyGo (ex MyCicero), EasyPark, TelepassPay, PayByPhone, ParkingMyCar e DropTicket.

«Le soluzioni digitali che facilitano la vita dei cittadini e riducono l’uso del contante – ha commentato il Presidente di Kyma Mobilità Alfredo Spalluto – sono in linea con l’impegno dell’Amministrazione Melucci per trasformare la nostra città in una “smart city” in cui i servizi sono “a portata di click”. Così oggi a Taranto i cittadini utilizzando il proprio smartphone possono acquistare un biglietto per l’autobus o le nostre idrovie, parcheggiare, noleggiare un monopattino e tanti altri servizi, peraltro senza dover fare la fila».

Altri metodi di pagamento i parcheggi a Taranto

I titoli di parcheggio per la sosta tariffata nelle aree pubbliche della città di Taranto possono essere acquistati anche presso: l’ UFFICIO VENDITE dell’AMAT , sito in Via D’Aquino 21- 74123 Taranto, tel. 099 4526785 – fax 099 4537091;

, sito in Via D’Aquino 21- 74123 Taranto, tel. 099 4526785 – fax 099 4537091; le RIVENDITE DI TAGLIANDI GRATTA E SOSTA (esercizi commerciali che hanno stipulato una apposita convenzione per la vendita dei TAGLIANDI);

(esercizi commerciali che hanno stipulato una apposita convenzione per la vendita dei TAGLIANDI); i PARCOMETRI Il tagliando a tempo può essere acquistato anche presso i parcometri dislocati in città; I parcometri a Taranto

Parcheggi a Taranto

Ecco l’elenco: