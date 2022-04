Pubblicità in concessione a Google

Dopo un lungo periodo in cui siamo tutti stati costretti a stare a casa, molte persone non vedono l’ora di ricominciare a viaggiare. Molte persone non sanno cosa fare con le loro piante d’appartamento quando partono per un viaggio (lontano). Naturalmente, non vuoi che le piante che hai amorevolmente curato nel corso degli anni periscano durante le tue vacanze. Oltre ad assicurarti che le tue piante sopravvivono la tua assenza, per molti Paesi è necessario richiedere un visto prima della partenza.

Ecco alcuni consigli su come mantenere facilmente in vita le tue piante mentre sei in vacanze. In questo articolo troverai inoltre alcuni consigli sulla preparazione di un viaggio, come la richiesta di un visto e il controllo degli eventuale rimanti misure contro il coronavirus nel Paese di destinazione.

Viaggi di nuovo possibili

Per molti Paesi vale che i viaggi sono nuovamente possibili, anche se rimane necessario prendere precauzioni e rispettare le regole relativi al coronavirus. Si consiglia di controllare le regole e le misure che si applicano nel Paese di tua destinazione sia con largo anticipo rispetto alla partenza che appena prima di partire. Può essere necessario, ad esempio, un certificato vaccinale, il risultato negativo di un test Covid-19 o altra documentazione.

Le piante d’appartamento durante la pandemia

Durante i vari lockdown dovuti al coronavirus (Covid-19), molte persone hanno iniziato a fare lavori nelle loro case e nei loro giardini che non avrebbero mai fatto altrimenti, o a fare cambiamenti stilistici nelle loro case. Poiché la gente spendeva meno per le vacanze, le cene e altre attività, si spendevano più soldi per abbellire le loro case. Ecco perché anche le piante d’appartamento sono diventate molto popolari. Le piante sono state acquistato in gran numero, anche per rendere più piacevole il lavorare da casa. Grazie al loro effetto di purificazione dell’aria, molte piante assicuravano inoltre un ambiente di vita e di lavoro più sano, un aspetto particolarmente interessante nel periodo del coronavirus. Ora, però, le piante in casa possono costituire un ostacolo per le persone che vogliono partire per un viaggio.

Come tenere in vita le piante durante le vacanze

Per molti viaggiatori, le piante d’appartamento lasciate durante una vacanza sono un problema. Un buon consiglio è quello di mettere le piante in un luogo leggermente più scuro, in modo che abbiano bisogno di meno acqua. È una buona idea smettere di nutrire le piante con cibo apposito per le piante una settimana prima di partire e dare loro un po’ d’acqua in più. Se i tuoi vicini, amici o familiari vengono a prendersi cura delle tue piante, bisogna lasciare una lista concisa e chiara con quello che devono fare.

Non tutti possono chiedere vicini, parenti o amici a cui possono chiedere di passare regolarmente. Una soluzione di questo problema e l’uso di un sistema di irrigazione, che innaffia automaticamente le piante anche in tua assenza. Ci sono vari tipi in vendita in cui un tubo di terracotta è inserita nel vaso e da cui gocciola lentamente l’acqua. Un tale sistema è anche facile da realizzare da soli, mettendo una grande bottiglie o tanica con acqua vicino alla pianta. Si inseriscono poi dei tubi nella bottiglia e nella terra intorno alla pianta, in modo che la pianta possa essere annaffiata continuamente.

Richiedere un visto o un’autorizzazione di viaggio

Oltre ai preparativi per assicurarsi che le piante sopravvivono le vacanze, per molte destinazioni di viaggio (come l’India, l’Egitto, lo Sri Lanka e molti altri Paesi) è necessario richiedere un visto. Al giorno d’oggi, per molti Paesi il visto può essere richiesto facilmente online, utilizzando un modulo di richiesta digitale. Grazie alle procedure di richiesta online, spesso non è necessario prendere un appuntamento all’ambasciata o al consolato.

Il visto turistico per l’India, ad esempio, può facilmente essere richiesto online. Il visto turistico per l’India può essere utilizzato per una vacanza in India o per fare visita a familiari o amici che vivono in India. Questo visto per India è valido per 30 giorni e permette di soggiornare nel Paese fino a 30 giorni. Prima di presentare la richiesta, è molto importante verificare che si soddisfano tutti i requisiti.