PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Come proteggere la tua privacy informatica è una grande preoccupazione per le persone in questi giorni. Le informazioni personali rubate da carte di credito, conti bancari e password sono state la causa di molti problemi legali e finanziari.

PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Quindi, ora più che mai, i consumatori devono assumersi la responsabilità di mantenere private le proprie informazioni personali. In effetti, ci sono molte opzioni disponibili per il consumatore esperto quando si tratta di proteggere le informazioni personali online. Il software VPN, noto anche come Virtual Private Network, è un buon inizio per iniziare a rendere il tuo percorso web meno visibile agli occhi dei “predatori”.

Il VPN aiuta a nascondere i tuoi spostamenti sul web

Ti starai chiedendo che cos’è esattamente una Virtual Private Network? È il modo per nascondere le tue informazioni personali in modo che l’azienda o la persona con cui stai facendo affari non possano accedervi. E, anche se ottengono l’accesso alle tue informazioni personali, la tua privacy e la tua sicurezza saranno comunque protette.

Questo perché nessuno può vedere il tuo indirizzo IP o l’indirizzo del protocollo Internet quando utilizzi un server VPN. Ma, invece, le tue informazioni viaggiano attraverso uno speciale tunnel digitale nel sistema informatico che è tenuto segreto dal tuo ISP (Internet Service Provider).

Hai un idea delle capacità della tua webcam?

Le webcam sono spesso utilizzate per spiare le persone. Quando si utilizza una webcam o anche se si pensa di non utilizzarla, si potrebbe correre un rischio significativo. Perché, quando visiti un sito che è stato iniettato con malware, non solo la webcam può vedere te stesso e la tua stanza o ufficio, ma anche registrare il tuo audio (la maggior parte delle webcam più recenti ha un microfono integrato). L’indirizzo IP e la tua connessione internet vengono anche registrati dai dispositivi come webcam che usano un network (IP cameras).

Un buon modo per proteggersi da questo non piccolo problema è:

1. (Su un PC di casa) è sufficiente scollegare la webcam, se è una periferica esterna collegata tramite cavo USB. Questo disabiliterà sia il video che l’audio.

2. (Su un laptop/tablet/cellulare) basta coprire la fotocamera con un piccolo pezzo di nastro isolante e questo andrà bene per il video. Il microfono su questi dispositivi non è collegato direttamente tramite la fotocamera.

Chi traccia le tue mosse?

Con il tuo IP, la tua cronologia di navigazione web e la tua cronologia di connessione, è possibile tenere traccia di ciò che stai facendo online. Quindi, mentre visiti un sito dovresti sempre controllare per assicurarti che la tua identità non venga venduta a terzi. La buona notizia è che ci sono alcuni semplici modi per fermare questo problema, come l’utilizzo di un servizio VPN sicuro o browser basati su cromium open source project come “Brave”. Brave e’ un browser molto sicuro e che blocca qualsiasi tentativo di furto d’identità ad opera di siti web infettati da virus o da parte di terzi.

Come forse saprai, sono disponibili molti programmi software gratuiti per la sicurezza web. Potresti aver visitato siti che offrono software gratuito e che promettono un mare di cose che sicuramente ti faranno gola.

Attento, mentre ci sono molti buoni pacchetti gratuiti, ce ne sono anche molti assolutamente negativi e da evitare. Sfortunatamente, ci sono molte aziende che stanno solo cercando di acquisire le tue informazioni personali in modo che possano inviarti spam con posta indesiderata o peggio ancora, rivendere le tue informazioni personali a hacker per poi essere utilizzate per incauti acquisti.

Quali programmi sono OK e quali da evitare?

Diciamo che ci sono vari modi per dirlo, ma in questo articolo ci atteniamo alle regole base per non dilungarci troppo. In primo luogo, non scaricare mai software che promettono sicurezza per navigazione in Internet gratuita o software di sicurezza per PC in generale da un sito web sconosciuto di cui non hai mai sentito parlare o se non sei sicuro di quanto sia legittimo.

Vedi se riesci a trovare riferimenti online da voci di forum scritte da utenti precedenti, recensioni in siti web affidabili e controlla se sono nella lista nera in siti web come sucuri o malawarebytes.

Molti virus e programmi spyware sono progettati per trovare e installare in modo specifico un programma maligno sul tuo PC. Se non proviene da una fonte attendibile, potresti metterti a rischio. Inoltre, assicurati che il software non venga fornito in bundle con adware o malware, che è un altro grosso problema.

A causa di tutto il malware che attualmente si diffonde nell’intero world wide web, ci sono molte aziende online che esistono esclusivamente per raccogliere e decifrare i tuoi dati personali e inviarli ai loro server remoti. Questi server sono controllati principalmente da bot (programmi generati da umani ed eseguiti autonomamente da computer).

Quest’ultimi bombarderanno il tuo computer con pubblicità e altra posta indesiderata. Mentre alcune persone sono solo infastidite dagli annunci pubblicitari, altri lo prendono abbastanza sul serio da lasciare completamente aperti i browser Web dei loro computer.

Talvolta è semplice proteggersi da questi fastidiosi ladri del web se ti adoperi semplicemente in un atteggiamento meno casuale e più attento:

Le impostazioni del tuo browser possono fare la differenza

Mantieni attive le impostazioni sulla privacy del tuo browser web e consenti solo ai siti web di cui ti fidi di navigare nel tuo computer e di impostare cookies. Ciò include il tuo provider di posta elettronica, i siti di social network e tutti i siti a cui ti iscrivi online e di cui sei sicuro dell’origine o reputazione. Quando fai acquisti, assicurati che le tue informazioni personali siano sempre crittografate (il lucchettino verde al lato sinistro della barra per l’indirizzo internet) e che i dati della tua carta di credito siano al sicuro sui siti web di cui ti fidi.

In conclusione

Naturalmente, la cosa più importante da fare è istruirsi. Scopri come proteggere le tue informazioni personali online studiando cosa fanno di più gli hacker e non dovrai mai più chiederti come proteggere la tua privacy informatica.