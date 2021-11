Pubblicità in concessione a Google

La casa è l’ambiente in cui sentirsi sicuri per antonomasia. La “casa” è rifugio, protezione, tranquillità, certezza, sicurezza. Ma per rappresentare davvero questa fondamentale certezza, la casa deve essere davvero sicura. Mettere in sicurezza una casa non significa soltanto difenderla dagli attacchi dei ladri. Oggi una casa sicura è molto di più, e soprattutto la sicurezza riguarda la prevenzione e la tempestività nella gestione di un eventuale criticità.

Tra molti sistemi si distingue Ajax Systems, un sistema di sicurezza professionale in grado di garantire protezione e controllo di ambienti sia esterni che interni. Si tratta di un sistema di sicurezza centralizzato, concepito e realizzato con tecnologie di ultima generazione per il monitoraggio e il controllo in tempo reale: è composto da un hub centrale che controlla il sistema, costituito da differenti tipologie di rilevatori, telecamere, comandi e sistemi di allarme e di avviso, sensori di movimento senza fili.

Una casa sicura lo è davvero quando è protetta dall’esterno e dall’interno e quindi protetta dai furti, ma anche dagli incendi, dalle alluvioni, dagli allagamenti, incidenti domestici e da malfunzionamenti che generano problemi più critici.

Per garantire tutto ciò è fondamentale il controllo e la prevenzione. Le soluzioni adottate solitamente, come cancelli, serrature, porte blindate, cellule di sicurezza, ecc.. sono ormai sorpassate da soluzioni moderne e tecnologiche, sofisticate ma di facile utilizzo. Ciascuno, attraverso il proprio smartphone potrà sentire di avere il pieno controllo degli ambienti che desidera proteggere, che siano interni o esterni, abitazioni private o qualsiasi altro tipo di locale.

Per garantirsi questa sicurezza e questa capacità di controllo da remoto, è possibile installare dispositivi nuovi ed efficienti che possono garantire elevate prestazioni in termini di comfort, protezione e sicurezza.

Tutti i dispositivi sono interconnessi attraverso rete wireless, ed è possibile ricevere segnali di allerta, sia inviare segnali di allarme a chi è adibito alla vigilanza. E’ perciò possibile tenere in costante controllo la situazione dei luoghi in cui sono posizionati i dispositivi di sicurezza, evitandosi quindi spiacevoli sorprese, di qualsiasi tipo.

Le minacce peggiori per una casa possono provenire sia dall’esterno che dal suo interno stesso: non solo i ladri minano alla sicurezza, ma anche gli impianti, gli elettrodomestici….

Il sistema di sicurezza AJAX è uno dei migliori sistemi per la prevenzione degli incendi: vincendo il primo posto agli International Security & Fire Excellence Awards a IFSEC International e FIREX International a Londra, è in grado, grazie ai sensori, di individuare la presenza di fumo e i repentini ed evidenti cambi di temperatura interna.

E si può arricchire sempre più la stazione di controllo con diversi altri tipi di rilevatori: di presenza esterna e interna, rilevatori di acqua, ecc.. in modo da prevenire e gestire intrusioni, perdite, allagamenti, …

Collegando anche prese, illuminazione, elettrodomestici, cancelli, si può avere una casa con piene funzioni smart, gestibili con semplici comandi dai propri dispositivi quali smartphone e tablet.