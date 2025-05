Pubblicità in concessione a Google

Usi WhatsApp ogni giorno e ti sembra che il tuo telefono sia sempre pieno? Forse non lo sai, ma c’è una funzione nascosta – non un vero e proprio “cestino” come su un PC – che conserva dati, foto e video anche dopo che li hai eliminati dalle chat. In questa guida ti spieghiamo come svuotare il cestino nascosto di WhatsApp per liberare spazio e velocizzare il tuo smartphone.

Pubblicità in concessione a Google

Se vuoi approfondire il funzionamento generale dell’app, puoi anche consultare la voce Wikipedia dedicata a WhatsApp, dove trovi dettagli storici, tecnici e curiosità sull’app di messaggistica più usata al mondo.

Tra i nostri contenuti utili, puoi leggere anche come capire da dove arriva una raccomandata, un altro articolo molto cercato e utile per chi vuole evitare sorprese nella vita digitale e non solo.

Come svuotare cestino nascosto Whatsapp

Cos’è il cestino nascosto di WhatsApp

WhatsApp non ha un vero “cestino” visibile, ma salva automaticamente i file ricevuti – come immagini, audio, video e documenti – nella memoria del telefono. Anche se li cancelli dalle chat, spesso restano archiviati nella memoria interna. Per questo si parla di “cestino nascosto”: è il contenuto che resta invisibile ma occupa spazio prezioso sul dispositivo.

Gestione spazio integrata: la funzione “Gestisci spazio”

Per fortuna, WhatsApp ha introdotto una funzione che ti permette di liberare facilmente la memoria. Si chiama Gestisci spazio ed è accessibile in pochi passaggi:

Apri WhatsApp. Vai su Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio. Visualizzerai l’elenco delle chat che occupano più memoria. Puoi filtrare i file più pesanti e quelli inoltrati più volte. Seleziona i file che vuoi eliminare e conferma.

È un modo semplice per recuperare anche diversi GB, soprattutto se ricevi tanti media nei gruppi.

Eliminazione manuale su Android

Se usi Android, puoi fare un controllo ancora più preciso accedendo direttamente alle cartelle di WhatsApp:

Apri l’app File o qualsiasi file manager. Vai in Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media . Troverai le cartelle: WhatsApp Images, WhatsApp Video, WhatsApp Audio, ecc. Apri le cartelle e cancella i file che non ti servono più.

Attenzione: qui vedi tutto, anche ciò che hai già eliminato dalle chat. Questo metodo è efficace ma va usato con cautela per non cancellare file importanti.

Consigli utili per evitare l’accumulo

Oltre a svuotare il “cestino nascosto”, ecco alcune buone pratiche per tenere sotto controllo lo spazio:

Disattiva il download automatico: vai in Impostazioni > Spazio e dati e scegli cosa scaricare solo manualmente.

vai in Impostazioni > Spazio e dati e scegli cosa scaricare solo manualmente. Attiva i messaggi effimeri: utile per gruppi molto attivi, i messaggi si eliminano automaticamente dopo 7 giorni.

utile per gruppi molto attivi, i messaggi si eliminano automaticamente dopo 7 giorni. Controlla periodicamente la memoria: non aspettare che il telefono si riempia, fai una pulizia ogni mese.

non aspettare che il telefono si riempia, fai una pulizia ogni mese. Usa il cloud per i file importanti: salva foto e documenti su Google Drive o iCloud per liberare spazio locale.

Con pochi minuti ogni tanto, puoi evitare di trovarti il telefono pieno e WhatsApp lento o bloccato.

Ora che sai come svuotare WhatsApp e liberare spazio nascosto, puoi tornare a usare il tuo smartphone in modo fluido e veloce. Non sottovalutare quanto spazio puoi recuperare semplicemente eliminando ciò che non serve più!