Dopo la nomina della Presidente del Consiglio proseguono i lavori dei consiglieri comunali a Grottaglie. Simone Mirto, eletto nel M5S, è stato proclamato Presidente della IV Commissione, l’organo che si occupa in particolare di programmazione delle sedi scolastiche, di servizi alle scuole di ogni ordine e grado, servizi culturali, mostre, rassegne, tutela e valorizzazione dei beni culturali, spettacolo e tempo libero. Al consigliere pentastellato va anche la vicepresidenza della I Commissione che comprende “Programmazione- Sviluppo – Finanze – Bilancio- Affari Generali”.

“Sono contento di poter offrire un mio contributo fattivo alla città, ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia riposta che ricambierò con responsabilità ed entusiasmo. Penso che in questo particolare momento storico la IV Commissione, per diversi aspetti, rivesta un ruolo fondamentale nell’ambito dello scacchiere sociale. Viviamo un’emergenza sanitaria che ha pesantemente aggredito il mondo della scuola, della cultura e degli spettacoli dal vivo. Con la ripartenza avremo la possibilità di mettere in campo nuovi modelli di sviluppo nel campo turistico e della valorizzazione dei beni culturali. Le azioni di contrasto ai danni causati dalla pandemia nel tessuto sociale, giovani innanzitutto, devono rivestire un ruolo di primo piano nell’agenda politica cittadina. Vanno stabilite precise azioni di Welfare culturale che contribuiscano alla crescita del bene più prezioso che abbiamo, il capitale umano. Ho avuto già modo di confrontarmi con il vicepresidente della IV Commissione Giulio De Carolis che segue da vicino anche le tradizioni popolari ed in particolare quelle legate ai rituali festivi del fuoco. Alla luce della recente legge regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale – conclude Simone Mirto – abbiamo a disposizione nuovi strumenti per la tutela e la valorizzazione e sarà quindi fondamentale lavorare in piena sinergia nel solco di una legge che coinvolge anche l’artigianato artistico”

La IV Commissione si è già riunita l’approvazione del Programma comunale per il Diritto allo studio (annualità 2022). Un atto fondamentale in cui sono definiti gli investimenti del Comune nella scuola, si tratta di uno strumento di progettazione dei servizi scolastici che interessano sia fondi comunali che regionali.

Giusi Cassese viene nominata Vicepresidente della II Commissione che si occupa di assetto del Territorio e lavori pubblici. “Ringrazio per la fiducia, sarà mio intendimento lavorare fianco a fianco con la Presidente in ogni azione volta all’attuazione del Programma della coalizione Grottaglie Next. Un programma a cui abbiamo molto contributo come Movimento 5 Stelle, attraverso la partecipazione dei nostri tecnici ai tavoli di lavoro”, dichiara Giusi Cassese.

Cassese viene inoltre nominata capogruppo in Consiglio Comunale. Compito dei capigruppo dei diversi schieramenti è quello di riunirsi in conferenza ed esercita azioni di supporto al Presidente del Consiglio Comunale oltre che tutte le funzioni previste nell’ambito dell’Art. 19 dello Statuto Comunale.