Il Comune di Grottaglie informa che che sono in corso le consegne postali degli avvisi di scadenza per il pagamento della TARI per l’anno 2024.

La Tari si potrà pagare con le seguenti scadenze delle rate:

1ª Rata: 30/09/2024 2ª Rata: 31/10/2024 3ª Rata: 30/11/2024 4ª Rata: 31/12/2024

O con la scadenza rata unica: 31/10/2024.

Se non ricevete l’avviso presso la vostra abitazione, potete richiederne l’invio via email scrivendo a: tri@comune.grottaglie.ta.it