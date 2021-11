Comune di Grottaglie, Avviso per la ricerca di Collaboratore Segreteria del Sindaco

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie intende procedere ad una selezione nei modi e nei termini di seguito meglio specificati per l’assunzione a tempo parziale e determinato del “Collaboratore Segreteria del Sindaco” di categoria C – posizione economica Cl – da assegnare alle dirette dipendenze del Sindaco — presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

L’individuazione finale del soggetto da incaricare sarà effettuata direttamente dal Sindaco, mediante decreto, successivamente ad esito di oggettiva valutazione di curricula professionali e formativi, presentati da coloro che, in possesso dei requisiti di seguito richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell’incarico in oggetto, mediante presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso pubblico.

Pubblicità in concessione a Google

L’incarico di natura fiduciaria sarà conferito ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro e non oltre, in ogni caso, la scadenza del mandato elettivo del Sindaco; l’incarico in oggetto potrà essere revocato in qualsiasi momento previo provvedimento scritto del Sindaco.

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro cosi come previsto dal D l gs. n. 198/2006 e s.m-i. e dall’art. 35 del DLgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero dei requisiti di cui all’art 38 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 Legge 6 agosto 2013 n. 97 in materia di Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, o licenziati dalla PA;

f) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente;

g) assenza di condanne penali per i reati previsti dal D.Lgs 39/2013 e assenza di cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico in oggetto ai sensi dello stesso decreto legislativo;

h) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

i) ottima conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di Windows per elaborazioni testi o fogli di calcolo, Posta elettronica, Internet; j) adeguata conoscenza della lingua inglese.