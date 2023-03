Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottagle comunica che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo, profilo tecnico, per “progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione” per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in applicazione dell’art. 11 comma 2) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Attraverso il seguente link è possibile reperire le informazioni dettagliate, l’avviso, lo schema di domanda e tutti i documenti inerenti alla selezione:

Clicca qui per consultare l’avviso.