“È deceduto questa mattina il consigliere comunale in carica Ermenegildo Bais in quota alla lista “Grottaglie Democratica”.

Siamo affranti per la prematura scomparsa del caro Ermenegildo. Tenace, caparbio e fedele al mandato che i cittadini gli avevano conferito. Fino all’ultimo, non aveva trascurato il suo ruolo di consigliere comunale, tanto da mancare solo alle ultime sedute del Consiglio Comunale. In questi anni, sempre con grande forza e positività, ha affrontato una dura battaglia contro un terribile male.

Le bandiere del Comune di Grottaglie sono state issate a mezz’asta e sulla porta d’ingresso è stato affisso l’avviso di lutto.

Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale, in questo momento di immenso dolore, si stringono attorno alla famiglia e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato.”

Ciro D’Alò

Sindaco Città di Grottaglie