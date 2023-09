Settore Finanziario e Personale

– collabora alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano della Transizione al Digitale dell’Ente per le attivit‡ a lui assegnate dal Dirigente, suggerisce eventuali migliorie al Piano;

– risponde alle richieste di supporto dei colleghi e dei settori dell’Ente per mantenere il corretto funzionamento dei dispositivi informatici, della rete, delle piattaforme e dei programmi gestionali;

– mantiene l’aggiornamento con il dirigente in merito alle priorità sulle attività da svolgere per garantire il costante funzionamento dei dispositivi, reti, applicativi gestionali dell’Ente e per monitorare ed evitare eventuali data breach;

– cura l’istruttoria dei processi chiesti dal proprio dirigente e predispone proposte, relazioni ed atti amministrativi in ordine all’ufficio cui è eventualmente preposto;

– mantiene efficiente il materiale assegnato all’unità operativa e ne cura il monitoraggio, le assegnazioni e la catalogazione;

– cura, se incaricato, le attività di confronto con i fornitori degli applicativi gestionali.

Clicca qui per consultare il BANDO COMPLETO.