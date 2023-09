Pubblicità in concessione a Google

Concorso Provincia di Taranto: l’Ente di via Anfiteatro comunica che è indetta una selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 8 nuovi posti.

Concorso Provincia di Taranto: due nuovi bandi

In previsione del rafforzamento della pianta organica del personale ed in continuità con le altre procedure selettive pubblicate nelle scorse settimane, l’Ente Provincia di Taranto, presieduto da Rinaldo Melucci, ha indetto due nuovi bandi di concorso per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di complessivi otto posti per il profilo professionale di istruttore.

Si cercano impiegati

Nello specifico, le figure per le quali si procederà alla selezione sono quelle di amministrativo (5 unità) e contabile (3).

Concorso Provincia di Taranto: Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione alla selezione è chiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2. età non inferiore agli anni 18 e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

3. godimento dei diritti civili e politici;

4. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono

un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

5. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

6. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7. essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;

8. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

Come fare domanda

Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite il “Portale unico del reclutamento”, che è disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it , dove vengono indicate le modalità ed i requisiti per l’ammissione al concorso.

Requisiti

Per quanto riguarda gli istruttori amministrativi, il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria superiore. Coloro che invece optano per il ruolo di istruttore contabile devono essere in possesso del diploma di maturità conseguito presso istituti tecnici commerciali oppure aver conseguito lauree (triennali, specialistiche o magistrali) ad indirizzo economico-aziendale.

Date e calendario prove

Il calendario e la sede delle prove saranno comunicati sul sito internet della Provincia di Taranto, oltre ad essere resi disponibile sempre sul portale InPA.gov.it, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del concorso.

Come si svolgerà esame

L’esame consisterà in una prova scritta consistente nella risoluzione di una serie di domande a risposta multipla e verterà sulle materie previste dal programma (regolarmente indicate nel bando) che, per gli amministrativi, vanno dall’ordinamento degli Enti Locali alle nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalla legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni alla disciplina degli appalti pubblici e contratti; mentre per i contabili vanno dall’ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali alle nozioni di Diritto Tributario, Tributi ed altre entrate proprie degli enti locali e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per poter considerare superata la prova ed essere ammessi alla successiva graduatoria sarà necessario conseguire almeno 21 punti su un massimo di trenta. Ulteriori informazioni sulle procedure di selezione potranno essere reperite sul sito della Provincia di Taranto e sul portale InPA.gov.it.

“Seguendo quanto indicato dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, con l’indizione di questi due ulteriori bandi- ha dichiarato il presidente della Provincia, Melucci- intendiamo perseguire un duplice obiettivo: mettere a disposizione dell’Ente maggiori risorse a livello di organico, in modo da migliorare ulteriormente la qualità dei servizi che offriamo ai nostri cittadini, e garantire nuove opportunità di lavoro nel territorio tarantino. La formazione e lo sviluppo delle competenze sono elementi chiave per il progresso di una comunità che, come la nostra, vuole rilanciarsi a livello nazionale e per questo motivo invitiamo tutti coloro che sono interessati ad informarsi sulle modalità e i requisiti necessari per presentare le loro candidature.”

Per maggiori informazioni:

Concorso pubblico per esami n.5 posti di istruttore amministrativo Valutazione: Per esami Stato: APERTO Data apertura candidature: 22 Set 2023 0:01 Data chiusura candidature: 22 Ott 2023 23:59

Concorso pubblico per esami n.3 posti di istruttore contabile tempo pieno e indeterminato Concorso pubblico per esami per n.3 posti di istuttore contabile tempo pieno e indeterminato Valutazione: Per esami Stato: APERTO Data apertura candidature: 22 Set 2023 0:01 Data chiusura candidature: 22 Ott 2023 23:59