Pubblicità in concessione a Google

Pronti i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione full time e indeterminato di 721 unità a copertura di vari profili professionali.

✅ 206 categoria B3;

✅ 306 categoria C1;

✅ 209 categoria D1.

Pubblicità in concessione a Google

E’ quanto comunica Mino Borraccino.

Dopo il concorso dei 126 Operatori telefonici del servizio NUE 112 della Regione Puglia, ecco, come annunciato alcuni mesi fa, i concorsi per gli uffici regionali.

“Su espressa richiesta del Presidente Emiliano, l’Assessore ha ultimato celermente le procedure concorsuali e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dove ci saranno le procedure da seguire per l’iscrizione dei diversi bandi di concorso che si avrà il 28 dicembre 2021.”

Il bando resterà aperto fino al 27gennaio2022.

“La nostra speranza – continua Borraccino – è quella di concludere entro i prossimi mesi tutte le procedure concorsuali.

Una scelta che servirà per rafforzare gli uffici regionali rispetto anche agli obiettivi che i fondi, assegnati dal governo col #PNRR, ci impongono per sfruttarli al meglio.

Indubbiamente questa rappresenta una boccata d’ossigeno importante per l’#occupazione dei nostri ragazzi. ”