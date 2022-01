Pubblicità in concessione a Google

“Il Consiglio Comunale di Grottaglie continuerà ad essere convocato in modalità remota, chiudendo quindi nuovamente l’accesso ai singoli consiglieri alla sala consiliare.”

E’ quanto informa il Circolo FDI Grottaglie intervenendo con una nota di Vincenzo Lenti, consigliere comunale e Ciro Francesco Miale, coordinatore cittadino intervenendo sulla questione della partecipazione in presenza alle sedute della massima assise.

“Nella seduta di giovedi 20 Gennaio il Consiglio Comunale di Grottaglie, infatti, ha respinto con i voti contrari del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei consiglieri di maggioranza, una mozione presentata da Fratelli d’Italia con la quale chiedeva che il funzionamento del Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari permanenti e la Conferenza dei Capigruppo avvenisse in modalità “mista” ovvero con la presenza in aula dei Consiglieri comunali, prevedendo tuttavia la possibilità di collegarsi in videoconferenza per i Consiglieri comunali che fossero in una oggettiva impossibilità a partecipare.”

Si legge nella nota.

“La mozione, di cui è firmatario il dott. Vincenzo Lenti di FdI, sottolineava di disporre che le verifiche del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e alla validità della certificazione verde covid-19 per l’accesso nei suddetti luoghi avvenissero, per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, con le medesime modalità previste per il personale delle pubbliche amministrazioni per l’accesso ai luoghi di lavoro, come stabilito dall’articolo 1, comma 11, del D.L. 127/2021, oltre a sottolineare che in Aula Consiliare vi sarebbero anche le barriere protettive già installate.”

“Il consigliere comunale Dott. Vincenzo Lenti ha rimarcato il ruolo fondamentale che spetta alla politica, che dovrebbe dare sempre e per prima il buon esempio soprattutto quando si chiedono sacrifici ai cittadini.”

Ieri è saltata anche la diretta

Il Consiglio quindi si riunirà solo in remoto, anche se l’adunanza di ieri non ha visto la partecipazione del pubblico in quanto la diretta streaming non è avvenuta: “un problema tecnico non ci ha permesso di effettuare il live, a breve sarà pubblicata la registrazione”, informano dalla casa comunale.

Art.8 del Regolamento del Consiglio Comunale di Grottaglie

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e delle stesse è dato avviso a mezzo di manifesto alla cittadinanza.