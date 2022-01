Pubblicità in concessione a Google

“Allo scopo di aggiornare i dati relativi ai nostri concittadini attualmente positivi al contagio da Covid 19, comunico che il numero, attualmente, è pari a 106.”

E’ quanto informa il sindaco di Carosino sui social.

“La cifra, relativamente alta, diventa ancora più significativa se guardiamo all’incremento di casi nell’arco di una settimana:

– 29 dicembre = 16 casi

– 30 dicembre = 42 casi

– 03 gennaio= 68 casi

– 04 gennaio = 77 casi

– 05 gennaio = 106 casi.”

Aggiunge il primo cittadino.

“Come si evince dai numeri, in una sola settimana la cifra si è sestuplicata. Ovviamente determinanti sono state le festività natalizie e le frequenti occasioni di incontro tra parenti ed amici. La situazione, presumibilmente, peggiorerà ancora con il passare del tempo a causa dell’alta contagiosità della nuova variante del virus. Proprio per questo, ritengo che sia necessario, non solo essere prudenti e rispettare le regole, ma essere ancora più attenti e scrupolosi dei mesi scorsi, per non mettere in pericolo se stessi e gli altri e per evitare che questa situazione si protragga troppo a lungo. Insomma, cerchiamo di essere ancora più rigorosi di quanto ci prescrivano le nuove regole, solo e sempre per il bene di tutti.”