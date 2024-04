Pubblicità in concessione a Google

Il presidente del Consiglio Comunale di Grottaglie annuncia che è convocato, in seduta straordinaria, nella sala consiliare della Sede Municipale, per il giorno lunedì 29 aprile 2024 ore 15:00 per discutere dei seguenti ordini del giorno:

Pubblicità in concessione a Google

1) Interrogazione su prot.n. 15614 del 23/04/2024 su: locazione tra il Comune di Grottaglie e Fondazione Its Ge.in.Logistic, per l’immobile denominato “Centro Servizi per l’agricoltura” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

2) Regolamento del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI)– approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 31/5/2023. – Modifiche.

3) Esecuzione sentenza Giudice di Pace di Grottaglie n. 157/2023 – riconoscimento della legittimità del debito ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 267/2000.

4) Esecuzione sentenza Giudice di Pace di Grottaglie n. 189/2023 – riconoscimento della legittimità del debito ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 267/2000.

5) Esecuzione sentenza giudice di pace di Grottaglie n. 203/2023 – riconoscimento della legittimità del debito ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 267/2000.

6) Esecuzione sentenza tribunale di Taranto n. 285/2024 – riconoscimento della legittimità del debito ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 267/2000.

7) Concessione contributo per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche – variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000

8) Bilancio di previsione finanziario triennale 2024/26. Ratifica della variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 4 aprile 2024 (art. 42, comma 4, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

9) Misura “sostegno familiare” per pazienti non autosufficienti gravissimi, finalizzati all’erogazione di contributi mensili in favore di persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienti. variazione al bilancio di previsione 2024/2026.

10) Ordine del giorno per la riduzione delle fonti di campo elettromagnetico sul territorio comunale.