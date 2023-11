Pubblicità in concessione a Google

Il Consiglio Comunale di Grottaglie è convocato in seduta straordinaria, nella sala consiliare della Sede Municipale, per il giorno venerdì 1° dicembre 2023 ore 9:00 per discutere 11 punti all’ordine dal giorno. Tra gli argomenti anche il Documento Unico di Programmazione.

