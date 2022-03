Pubblicità in concessione a Google

Sono 9 i punti all’ordine del giorno della convocazione della massima assise cittadina a Grottaglie. Il Consiglio è stato convocato in presenza nell’aula consiliare. Questi i punti da discutere:

1) Interrogazione prot. n. 2159 del 24/01/2022 e n. 5772 del 23/02/2022 su “lavori di sistemazione centro storico in particolare via San Francesco De Geronimo” presentata dal gruppo consiliare “Partito Democratico”.

2) Interrogazione prot. n.5387 del 21/02/2022 su “lavori di sistemazione del gruppo statuario restaurato del cristo in croce “il Calvario” presentata dal gruppo consiliare “Partito Democratico”.

3) Interpellanza prot. n. 2647 del 27/01/2022 su “mancato recupero delle royalties della Società linea ambiente srl già Ecolevante spa” presentata dai consiglieri comunali F. Donatelli, A. Traversa, C. Petrarulo, M. Carrieri, G. Marinelli.

4) Interpellanza prot. n. 4794 del 15/02/2022 su “crisi industriale stabilimento Leonardo spa – divisione aerostrutture di Grottaglie” presentata dal gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”.

5) Mozione prot. n.1576 del 18/01/2022 sulle “comparto “c8” – via Ennio, via Sen. Pignatelli” presentata dai consiglieri comunali F. Donatelli, A. Traversa, C. Petrarulo, M. Carrieri, G. Marinelli.

6) Mozione prot. n.2237 del 24/01/2022 sulle “misure di sostegno alle pmi settore horeca causa pandemia Covid” presentata dal gruppo consiliare “Fratelli D’Italia”.

7) Mozione prot. n.6329 del 28/02/2022 sulle “sostegno al popolo ucraino” presentata dal gruppo consiliare “Fratelli D’Italia”.

8) Approvazione delle modifiche allo statuto dell’associazione Aicc – associazione italiana città della ceramica e atti conseguenti.

9) Regolamento per la disciplina dei controlli interni – approvazione